https://sputnik-georgia.ru/20221023/kategoricheski-s-goblinom-proval-liz-trass-druzya-rossii-i-diplomatiya-po-amerikanski-271573433.html

Категорически с Гоблином: провал Лиз Трасс, друзья России и дипломатия по-американски

Категорически с Гоблином: провал Лиз Трасс, друзья России и дипломатия по-американски

Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином" 23.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-23T16:31+0400

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Уход Лиз Трасс в отставку, эвакуация союзников России из Украины, новые скандальные твиты Маска – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым. Когда придет время для переговоров с американцами? Зачем Украина признала давно несуществующую террористическую Ичкерию, запрещенную в России? Чем Запад должен заплатить за свой колониализм? Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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