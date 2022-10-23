Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221023/kategoricheski-s-goblinom-proval-liz-trass-druzya-rossii-i-diplomatiya-po-amerikanski-271573433.html
Категорически с Гоблином: провал Лиз Трасс, друзья России и дипломатия по-американски
Категорически с Гоблином: провал Лиз Трасс, друзья России и дипломатия по-американски
Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином" 23.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-23T16:31+0400
2022-10-23T16:31+0400
мультимедиа
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/17/271573274_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_333871fbd47ef91bd42f9efb78bcf0c0.jpg
Уход Лиз Трасс в отставку, эвакуация союзников России из Украины, новые скандальные твиты Маска – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым. Когда придет время для переговоров с американцами? Зачем Украина признала давно несуществующую террористическую Ичкерию, запрещенную в России? Чем Запад должен заплатить за свой колониализм? Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/17/271573274_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_94ea44995adc9c790b57f0e84288da73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, видео, видео
мультимедиа, видео, видео

Категорически с Гоблином: провал Лиз Трасс, друзья России и дипломатия по-американски

16:31 23.10.2022
© video: Sputnik
Подписаться на
НовостиTelegram
Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином"
Уход Лиз Трасс в отставку, эвакуация союзников России из Украины, новые скандальные твиты Маска – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым.
Когда придет время для переговоров с американцами? Зачем Украина признала давно несуществующую террористическую Ичкерию, запрещенную в России? Чем Запад должен заплатить за свой колониализм?
Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0