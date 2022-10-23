https://sputnik-georgia.ru/20221023/kategoricheski-s-goblinom-proval-liz-trass-druzya-rossii-i-diplomatiya-po-amerikanski-271573433.html
Категорически с Гоблином: провал Лиз Трасс, друзья России и дипломатия по-американски
Категорически с Гоблином: провал Лиз Трасс, друзья России и дипломатия по-американски
Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином" 23.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-23T16:31+0400
2022-10-23T16:31+0400
2022-10-23T16:31+0400
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Уход Лиз Трасс в отставку, эвакуация союзников России из Украины, новые скандальные твиты Маска – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым. Когда придет время для переговоров с американцами? Зачем Украина признала давно несуществующую террористическую Ичкерию, запрещенную в России? Чем Запад должен заплатить за свой колониализм? Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео
мультимедиа, видео, видео
Категорически с Гоблином: провал Лиз Трасс, друзья России и дипломатия по-американски
Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином"
Уход Лиз Трасс в отставку, эвакуация союзников России из Украины, новые скандальные твиты Маска – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым.
Когда придет время для переговоров с американцами? Зачем Украина признала давно несуществующую террористическую Ичкерию, запрещенную в России? Чем Запад должен заплатить за свой колониализм?
Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.