https://sputnik-georgia.ru/20221023/kolichestvo-mest-v-tsentre-preventsii-narkozavisimosti-v-gruzii-budet-rasti-271577164.html

Количество мест в центре превенции наркозависимости в Грузии будет расти

Количество мест в центре превенции наркозависимости в Грузии будет расти

Изначально программа заместительной терапии была рассчитана на 3 тысячи мест, сегодня это число увеличилось до 15 тысяч 23.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии готово к увеличению количества мест в центре психического здоровья и превенции наркозависимости - это рабочий процесс, который нужно воплотить в жизнь, заявила глава департамента политики Минздрава Эка Адамия.По словам Адамия, если изначально программа заместительной терапии была рассчитана на 3 тысячи мест, то сегодня это число увеличилось до 15 тысяч.Глава департамента политики Минздрава отметила, что одним из важнейших направлений, которое в настоящее время не рассматривается в рамках программы, являются превентивные меры, и первоочередной задачей министерства является внедрение этих превентивных мер на этапе дальнейшего развития программы.В Грузии одна из самых жестких политик по борьбе с наркопреступлениями в мире. Подобное преступление может стать причиной присуждения высшей меры наказания – бессрочного заключения.Марихуана в Грузии не легализована: скольких штрафуют? >>В последние годы, неправительственным и гражданским организациям удалось добиться послаблений для наркозависимых. Теперь в Уголовном кодексе разделены термины хранение и реализация наркотических средств, и для реализаторов сроки намного выше, чем для хранящих и покупающих наркотики.При этом, в отношении марихуаны наказание еще более либеральное. Хранение небольшого количества марихуаны карается лишь штрафом, а вот употребление не влечет за собой наказания, если человек не нарушает правил, предусмотренных законом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии, центр психического здоровья и превенции наркомании