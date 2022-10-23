https://sputnik-georgia.ru/20221023/molodoy-shakhmatist-iz-gruzii-vyigral-bronzu-chempionata-mira-271579122.html

Молодой шахматист из Грузии выиграл бронзу чемпионата мира

Молодой шахматист из Грузии выиграл бронзу чемпионата мира

Грузинский шахматист лидировал практически на протяжении всего турнира и лишился титула чемпиона из-за поражения в девятом туре 23.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-23T17:32+0400

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ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Грузинский шахматист Николоз Качарава стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира среди юношей до 20 лет, проходящего в итальянском городе Кала-Гононе, сообщает министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.По информации ведомства, Николоз Качарава смог набрать на турнире 8 очков из 11 возможных и занял третье место. Грузинский шахматист лидировал практически на протяжении всего турнира и лишился титула чемпиона из-за поражения в девятом туре.После Звиада Изория (2000 год бронза) и Мераба Гагунашвили (2002 год - серебро) Николоз Качарава является третьим шахматистом в истории независимой Грузии, которому удалось завоевать медаль молодежного чемпионата мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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