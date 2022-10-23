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https://sputnik-georgia.ru/20221023/molodoy-shakhmatist-iz-gruzii-vyigral-bronzu-chempionata-mira-271579122.html
Молодой шахматист из Грузии выиграл бронзу чемпионата мира
Молодой шахматист из Грузии выиграл бронзу чемпионата мира
Грузинский шахматист лидировал практически на протяжении всего турнира и лишился титула чемпиона из-за поражения в девятом туре 23.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Грузинский шахматист Николоз Качарава стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира среди юношей до 20 лет, проходящего в итальянском городе Кала-Гононе, сообщает министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.По информации ведомства, Николоз Качарава смог набрать на турнире 8 очков из 11 возможных и занял третье место. Грузинский шахматист лидировал практически на протяжении всего турнира и лишился титула чемпиона из-за поражения в девятом туре.После Звиада Изория (2000 год бронза) и Мераба Гагунашвили (2002 год - серебро) Николоз Качарава является третьим шахматистом в истории независимой Грузии, которому удалось завоевать медаль молодежного чемпионата мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, спорт, шахматы

Молодой шахматист из Грузии выиграл бронзу чемпионата мира

17:32 23.10.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliШахматная доска в тбилисском Дворце шахмат
Шахматная доска в тбилисском Дворце шахмат - Sputnik Грузия, 1920, 23.10.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Грузинский шахматист лидировал практически на протяжении всего турнира и лишился титула чемпиона из-за поражения в девятом туре
ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Грузинский шахматист Николоз Качарава стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира среди юношей до 20 лет, проходящего в итальянском городе Кала-Гононе, сообщает министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.
По информации ведомства, Николоз Качарава смог набрать на турнире 8 очков из 11 возможных и занял третье место. Грузинский шахматист лидировал практически на протяжении всего турнира и лишился титула чемпиона из-за поражения в девятом туре.
© Georgian Chess FederationГрузинский шахматист Николоз Качарава
Грузинский шахматист Николоз Качарава - Sputnik Грузия, 1920, 23.10.2022
Грузинский шахматист Николоз Качарава
© Georgian Chess Federation
После Звиада Изория (2000 год бронза) и Мераба Гагунашвили (2002 год - серебро) Николоз Качарава является третьим шахматистом в истории независимой Грузии, которому удалось завоевать медаль молодежного чемпионата мира.
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