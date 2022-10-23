https://sputnik-georgia.ru/20221023/podozrevaemyy-v-ispolzovanii-granaty-v-tsentre-tbilisi-zaderzhan-politsiey-271574959.html

Подозреваемый в использовании гранаты в центре Тбилиси задержан полицией

Подозреваемый в использовании гранаты в центре Тбилиси задержан полицией

По версии следствия, задержанный поругался с четырьмя людьми, после чего бросил в них гранату и скрылся с места происшествия 23.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-23T12:01+0400

2022-10-23T12:01+0400

2022-10-23T12:01+0400

грузия

новости

тбилиси

происшествия

мвд грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24282/66/242826657_0:46:2000:1171_1920x0_80_0_0_e60a10d4abc89d57aa9e51eaad4a8b91.jpg

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Сотрудники главного управления полиции Старого Тбилиси задержали ранее судимого 35-летнего мужчину по подозрению в попытке убийства при отягчающих обстоятельствах и незаконном приобретении и хранении взрывного устройства, сообщает пресс-служба МВД.По версии следствия, 22 октября на улице Лагидзе в Тбилиси задержанный поругался с четырьмя людьми, после чего бросил в них гранату и скрылся с места происшествия.В результате взрыва гранаты пострадали три человека. Все трое получают соответствующую медицинскую помощь в больнице. Полиция арестовала подозреваемого по горячим следам через несколько часов после инцидента.В случае обвинительного приговора задержанному грозит от 16 до 20 лет или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, происшествия, мвд грузии