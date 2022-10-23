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Проект "Наша армия" вновь вернулся в школы Грузии
Проект "Наша армия" вновь вернулся в школы Грузии
Военнослужащие будут регулярно посещать школы столицы и всех регионов страны и лично информировать молодежь о новшествах грузинской армии 23.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-23T11:32+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Министерство обороны Грузии совместно с министерством образования и науки возобновило проект "Наша армия" в школах страны.Проект был приостановлен в течение двух лет из-за пандемии коронавируса и возобновился в 2022-23 учебном году. В свой первый визит военнослужащие посетили 53 государственную школу Тбилиси имени академика Иване Джавахишвили. Они представили старшеклассникам тематическое видео и фотопрезентацию, рассказали об истории Сил обороны Грузии, целях, задачах, национальных героях, проводимых реформах в области обороны, возможностях службы и образования, а также отношениях между НАТО и Грузией.По информации Минобороны, в текущем учебном году действующие военнослужащие будут регулярно посещать школы столицы и всех регионов страны и лично информировать молодежь о новшествах грузинской армии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, силы обороны грузии, минобороны грузии, минобразования грузии
грузия, новости, общество, тбилиси, силы обороны грузии, минобороны грузии, минобразования грузии
Проект "Наша армия" вновь вернулся в школы Грузии
11:32 23.10.2022 (обновлено: 11:40 23.10.2022)
Военнослужащие будут регулярно посещать школы столицы и всех регионов страны и лично информировать молодежь о новшествах грузинской армии
ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Министерство обороны Грузии совместно с министерством образования и науки возобновило проект "Наша армия" в школах страны.
Проект, предусматривающий встречи представителей Сил обороны с учащимися государственных школ по всей Грузии, направлен на повышение информированности молодежи и углубление патриотического духа.
Проект был приостановлен в течение двух лет из-за пандемии коронавируса и возобновился в 2022-23 учебном году. В свой первый визит военнослужащие посетили 53 государственную школу Тбилиси имени академика Иване Джавахишвили.
Они представили старшеклассникам тематическое видео и фотопрезентацию, рассказали об истории Сил обороны Грузии, целях, задачах, национальных героях, проводимых реформах в области обороны, возможностях службы и образования, а также отношениях между НАТО и Грузией.
По информации Минобороны, в текущем учебном году действующие военнослужащие будут регулярно посещать школы столицы и всех регионов страны и лично информировать молодежь о новшествах грузинской армии.