https://sputnik-georgia.ru/20221023/rikotskiy-tonnel-budet-vremenno-zakryvaetsya-271580563.html

Рикотский тоннель будет временно закрываться

Рикотский тоннель будет временно закрываться

В течение трех дней в Рикотском тоннеле временно будет запрещено движение 23.10.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

общество

западная грузия

рикотский тоннель

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Грузии с 24 по 26 октября установил спецрежим в Рикотском тоннеле, который соединяет Западную Грузию с Восточной, говорится в сообщении ведомства.Данное решение принято в связи с проведением профилактических работ на 143 участке автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.В частности, движение для всех видов автотранспорта 24, 25 и 26 октября будет запрещено с 01:00 до 06:00 по тбилисскому времени. В остальное время суток движение автотранспорта будет свободным.Во время закрытия тоннеля движение автотранспорта будет переключено на объездную дорогу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

западная грузия

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грузия, новости, общество, западная грузия, рикотский тоннель, департамент автомобильных дорог