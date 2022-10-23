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Рикотский тоннель будет временно закрываться
Рикотский тоннель будет временно закрываться
В течение трех дней в Рикотском тоннеле временно будет запрещено движение 23.10.2022, Sputnik Грузия
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общество
западная грузия
рикотский тоннель
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Грузии с 24 по 26 октября установил спецрежим в Рикотском тоннеле, который соединяет Западную Грузию с Восточной, говорится в сообщении ведомства.Данное решение принято в связи с проведением профилактических работ на 143 участке автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.В частности, движение для всех видов автотранспорта 24, 25 и 26 октября будет запрещено с 01:00 до 06:00 по тбилисскому времени. В остальное время суток движение автотранспорта будет свободным.Во время закрытия тоннеля движение автотранспорта будет переключено на объездную дорогу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, западная грузия, рикотский тоннель, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, западная грузия, рикотский тоннель, департамент автомобильных дорог

Рикотский тоннель будет временно закрываться

19:15 23.10.2022 (обновлено: 20:20 23.10.2022)
© photo: Sputnik / StringerМашины едут по Рикотскому тоннелю
Машины едут по Рикотскому тоннелю - Sputnik Грузия, 1920, 23.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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В течение трех дней в Рикотском тоннеле временно будет запрещено движение
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Грузии с 24 по 26 октября установил спецрежим в Рикотском тоннеле, который соединяет Западную Грузию с Восточной, говорится в сообщении ведомства.
Данное решение принято в связи с проведением профилактических работ на 143 участке автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
В частности, движение для всех видов автотранспорта 24, 25 и 26 октября будет запрещено с 01:00 до 06:00 по тбилисскому времени. В остальное время суток движение автотранспорта будет свободным.
Во время закрытия тоннеля движение автотранспорта будет переключено на объездную дорогу.
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