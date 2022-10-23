https://sputnik-georgia.ru/20221023/rikotskiy-tonnel-budet-vremenno-zakryvaetsya-271580563.html
Рикотский тоннель будет временно закрываться
Рикотский тоннель будет временно закрываться
В течение трех дней в Рикотском тоннеле временно будет запрещено движение 23.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-23T19:15+0400
2022-10-23T19:15+0400
2022-10-23T20:20+0400
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западная грузия
рикотский тоннель
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Грузии с 24 по 26 октября установил спецрежим в Рикотском тоннеле, который соединяет Западную Грузию с Восточной, говорится в сообщении ведомства.Данное решение принято в связи с проведением профилактических работ на 143 участке автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.В частности, движение для всех видов автотранспорта 24, 25 и 26 октября будет запрещено с 01:00 до 06:00 по тбилисскому времени. В остальное время суток движение автотранспорта будет свободным.Во время закрытия тоннеля движение автотранспорта будет переключено на объездную дорогу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
западная грузия
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грузия, новости, общество, западная грузия, рикотский тоннель, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, западная грузия, рикотский тоннель, департамент автомобильных дорог
Рикотский тоннель будет временно закрываться
19:15 23.10.2022 (обновлено: 20:20 23.10.2022)
В течение трех дней в Рикотском тоннеле временно будет запрещено движение
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Грузии с 24 по 26 октября установил спецрежим в Рикотском тоннеле, который соединяет Западную Грузию с Восточной, говорится в сообщении ведомства.
Данное решение принято в связи с проведением профилактических работ на 143 участке автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
В частности, движение для всех видов автотранспорта 24, 25 и 26 октября будет запрещено с 01:00 до 06:00 по тбилисскому времени. В остальное время суток движение автотранспорта будет свободным.
Во время закрытия тоннеля движение автотранспорта будет переключено на объездную дорогу.