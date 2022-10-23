https://sputnik-georgia.ru/20221023/samolet-upal-na-dom-v-irkutske-271576923.html

Самолет упал на дом в Иркутске

Самолет упал на дом в Иркутске

Погибли два пилота, жертв среди населения нет, пожар на земле локализован 23.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-23T15:04+0400

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ТБИЛИСИ, 23 окт - Sputnik. Губернатор Игорь Кобзев сообщил, что, по предварительным данным, в Иркутске самолет упал на двухэтажный дом, он выехал на место.В МЧС заявили, что истребитель Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета. "Погибли два пилота, жертв среди населения нет. Пожар на земле локализован", - сказали в ведомстве.Спасатели и представители других служб работают на месте ЧП.17 октября военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске Краснодарского края РФ. В результате катастрофы погибли 15 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, иркутск, происшествия, су-30