https://sputnik-georgia.ru/20221023/sbornaya-gruzii-po-dzyudo-vezet-iz-abu-dabi-chetyre-medali-271580747.html
Сборная Грузии по дзюдо везет из Абу-Даби четыре медали
Сборная Грузии по дзюдо везет из Абу-Даби четыре медали
У сборной Грузии на турнире две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали 23.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-23T20:26+0400
2022-10-23T20:26+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Грузинская дзюдоистка София Сомхишвили завоевала серебряную медаль на турнире Большого шлема, завершившемся в Абу-Даби.В финале Сомхишвили потерпела поражение от спортсменки из Китая. Грузинская дзюдоистка впервые в карьере вышла в финал турнира такого уровня.В последний день турнира Бека Гвиниашвили выиграл золотую медаль. В финале грузин легко победил француза Лориса Тасье.Сборная Грузии завершила выступление на ЧЕ по дзюдо в Праге >>В целом у сборной Грузии на турнире две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали. В первый день турнира победителем соревнований стал 19-летний Георгий Сардалашвили (60 кг), а Этер Липартелян (57 кг) заняла третье место.Сборная Грузии заняла первое место в общекомандном зачете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, бека гвиниашвили, гран-при по дзюдо
грузия, новости, спорт, бека гвиниашвили, гран-при по дзюдо
Сборная Грузии по дзюдо везет из Абу-Даби четыре медали
20:26 23.10.2022 (обновлено: 21:01 23.10.2022)
У сборной Грузии на турнире две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали
ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Грузинская дзюдоистка София Сомхишвили завоевала серебряную медаль на турнире Большого шлема, завершившемся в Абу-Даби.
В финале Сомхишвили потерпела поражение от спортсменки из Китая. Грузинская дзюдоистка впервые в карьере вышла в финал турнира такого уровня.
В последний день турнира Бека Гвиниашвили выиграл золотую медаль. В финале грузин легко победил француза Лориса Тасье.
В целом у сборной Грузии на турнире две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали. В первый день турнира победителем соревнований стал 19-летний Георгий Сардалашвили (60 кг), а Этер Липартелян (57 кг) заняла третье место.
Сборная Грузии заняла первое место в общекомандном зачете.