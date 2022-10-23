https://sputnik-georgia.ru/20221023/shest-chelovek-posobnikov-prostitutsii-zaderzhany-v-tbilisi-271576066.html

Шесть человек-пособников проституции задержаны в Тбилиси

Шесть человек-пособников проституции задержаны в Тбилиси

Задержанные, по версии следствия, систематически отдавали номера тбилисских гостиниц "Хотел" и "Титаник" женщинам, занимающимся проституцией 23.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-23T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Тбилиси шестерых человек за способствование проституции и предоставление места для занятия проституцией, сообщает пресс-служба МВД Грузии.По информации ведомства, четверо задержанных были ранее судимы. Их возраст от 33 до 58 лет.Следствие установило, что задержанные систематически отдавали номера тбилисских гостиниц "Хотел" и "Титаник" женщинам, занимающимся проституцией, для обслуживания клиентов за определенную плату.Следствие продолжается по статье 254 УК Грузии. За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от четырех до семи лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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