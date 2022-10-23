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Шесть человек-пособников проституции задержаны в Тбилиси
Шесть человек-пособников проституции задержаны в Тбилиси
Задержанные, по версии следствия, систематически отдавали номера тбилисских гостиниц "Хотел" и "Титаник" женщинам, занимающимся проституцией 23.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-23T14:31+0400
2022-10-23T14:31+0400
2022-10-23T14:31+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Тбилиси шестерых человек за способствование проституции и предоставление места для занятия проституцией, сообщает пресс-служба МВД Грузии.По информации ведомства, четверо задержанных были ранее судимы. Их возраст от 33 до 58 лет.Следствие установило, что задержанные систематически отдавали номера тбилисских гостиниц "Хотел" и "Титаник" женщинам, занимающимся проституцией, для обслуживания клиентов за определенную плату.Следствие продолжается по статье 254 УК Грузии. За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от четырех до семи лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, мвд грузии
Шесть человек-пособников проституции задержаны в Тбилиси
Задержанные, по версии следствия, систематически отдавали номера тбилисских гостиниц "Хотел" и "Титаник" женщинам, занимающимся проституцией
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Тбилиси шестерых человек за способствование проституции и предоставление места для занятия проституцией, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По информации ведомства, четверо задержанных были ранее судимы. Их возраст от 33 до 58 лет.
Следствие установило, что задержанные систематически отдавали номера тбилисских гостиниц "Хотел" и "Титаник" женщинам, занимающимся проституцией, для обслуживания клиентов за определенную плату.
Следствие продолжается по статье 254 УК Грузии. За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от четырех до семи лет лишения свободы.