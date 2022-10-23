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Завершение сезона: в Тбилиси пройдет забег Hills Trail Race
Завершение сезона: в Тбилиси пройдет забег Hills Trail Race
Забег Tbilisi Hills Trail Race будет проходить в три дистанции 23.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-23T10:31+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Гостей и жителей грузинской столицы приглашают на забег Tbilisi Hills Trail Race, который пройдет 13 ноября, говорится в сообщении организаторов.После забегов Lisi Trail Festival, Tbilisi Adventure Run и Kazbegi Marathon организаторы представляет Tbilisi Hills Trail Race – последний забег в 2022 году.В беге три дистанции:Организатором забега является гольф-клуб Tbilisi Hills Golf & Residences.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, тбилиси, коджори, кумиси
грузия, новости, тбилиси, коджори, кумиси
Завершение сезона: в Тбилиси пройдет забег Hills Trail Race
Забег Tbilisi Hills Trail Race будет проходить в три дистанции
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Гостей и жителей грузинской столицы приглашают на забег Tbilisi Hills Trail Race, который пройдет 13 ноября, говорится в сообщении организаторов.
После забегов Lisi Trail Festival, Tbilisi Adventure Run и Kazbegi Marathon организаторы представляет Tbilisi Hills Trail Race – последний забег в 2022 году.
18 километров с 750 метрами вертикального расстояния;
14 километров с 550 метрами вертикальной дистанции;
Fun Run 9 км с вертикальным расстоянием 300 метров.
"Удивительные виды на Тбилиси, лес Коджори, озеро Кумиси и монастырь Шавнабада открываются с разных участков маршрута, а в хорошую погоду - необычные ракурсы на гору Казбеги", - говорят организаторы, отмечая, что маршрут проходит по тропам, окруженным деревьями и кустарниками.
Организатором забега является гольф-клуб Tbilisi Hills Golf & Residences.