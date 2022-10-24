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Число президентских сроков будет ограничено в Беларуси
Число президентских сроков будет ограничено в Беларуси
Белорусские власти предлагают не только ограничить количество сроков нахождения у власти, но также повысить возрастной ценз 24.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-24T07:32+0400
2022-10-24T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 24 окт – Sputnik. Изменения и дополнения в Конституцию Беларуси повлекли необходимость корректировки, в том числе Избирательного кодекса, заявил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.Новации в избирательном законодательстве также подразумевают, что граждане, которые содержатся под стражей, могут принимать участие в голосовании. Законопроект дополнен разделом, где описан процесс выборов делегатов на Всебелорусское народное собрание.Отдельно прописан регламент, в каком случае выборы президента, членов Совета республики и депутатов Палаты представителей считаются неконституционными или нелегитимными.Карпенко особо отметил, что с учетом опыта проведения выборов "не будут образовываться участки для голосования за рубежом".Помимо этого, в ЦИК предложили отменить порог явки на выборах депутатов парламента. Теперь предстоит провести консультации с партиями и общественными организациями о новациях."Кроме того, 28 октября мы проведем заседание ЦИК, где тоже обсудим все эти вопросы", – резюмировал глава Центризбиркома.
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в мире, новости, политика, беларусь
в мире, новости, политика, беларусь
Число президентских сроков будет ограничено в Беларуси
07:32 24.10.2022 (обновлено: 08:16 24.10.2022)
Белорусские власти предлагают не только ограничить количество сроков нахождения у власти, но также повысить возрастной ценз
ТБИЛИСИ, 24 окт – Sputnik. Изменения и дополнения в Конституцию Беларуси повлекли необходимость корректировки, в том числе Избирательного кодекса, заявил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.
"Для кандидатов в президенты увеличен до 40 лет возрастной ценз и до 20 лет – ценз оседлости. Установлено не более двух сроков, на которые может быть избрано президентом одно и то же лицо", – цитирует его слова Sputnik Беларусь.
Новации в избирательном законодательстве также подразумевают, что граждане, которые содержатся под стражей, могут принимать участие в голосовании. Законопроект дополнен разделом, где описан процесс выборов делегатов на Всебелорусское народное собрание.
Отдельно прописан регламент, в каком случае выборы президента, членов Совета республики и депутатов Палаты представителей считаются неконституционными или нелегитимными.
Карпенко особо отметил, что с учетом опыта проведения выборов "не будут образовываться участки для голосования за рубежом".
По его словам, это вызвано неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и отсутствием возможности обеспечить безопасность дипломатов, в том числе из-за сокращения миссий.
Помимо этого, в ЦИК предложили отменить порог явки на выборах депутатов парламента. Теперь предстоит провести консультации с партиями и общественными организациями о новациях.
"Кроме того, 28 октября мы проведем заседание ЦИК, где тоже обсудим все эти вопросы", – резюмировал глава Центризбиркома.