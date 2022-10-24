https://sputnik-georgia.ru/20221024/chislo-prezidentskikh-srokov-budet-ogranicheno-v-belarusi-271582328.html

Число президентских сроков будет ограничено в Беларуси

Число президентских сроков будет ограничено в Беларуси

Белорусские власти предлагают не только ограничить количество сроков нахождения у власти, но также повысить возрастной ценз 24.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-24T07:32+0400

2022-10-24T07:32+0400

2022-10-24T08:16+0400

в мире

новости

политика

беларусь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23323/86/233238666_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_7df0864eea0452ff671a3abf3fb538fd.jpg

ТБИЛИСИ, 24 окт – Sputnik. Изменения и дополнения в Конституцию Беларуси повлекли необходимость корректировки, в том числе Избирательного кодекса, заявил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.Новации в избирательном законодательстве также подразумевают, что граждане, которые содержатся под стражей, могут принимать участие в голосовании. Законопроект дополнен разделом, где описан процесс выборов делегатов на Всебелорусское народное собрание.Отдельно прописан регламент, в каком случае выборы президента, членов Совета республики и депутатов Палаты представителей считаются неконституционными или нелегитимными.Карпенко особо отметил, что с учетом опыта проведения выборов "не будут образовываться участки для голосования за рубежом".Помимо этого, в ЦИК предложили отменить порог явки на выборах депутатов парламента. Теперь предстоит провести консультации с партиями и общественными организациями о новациях."Кроме того, 28 октября мы проведем заседание ЦИК, где тоже обсудим все эти вопросы", – резюмировал глава Центризбиркома.

беларусь

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, политика, беларусь