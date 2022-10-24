https://sputnik-georgia.ru/20221024/eta-tragediya-menya-unichtozhila---kaladze-o-gibeli-podrostka-v-parke-vake-271598076.html

"Эта трагедия меня уничтожила" - Каладзе о гибели подростка в парке Ваке

"Эта трагедия меня уничтожила" - Каладзе о гибели подростка в парке Ваке

У меня большая ответственность перед людьми, живущими в этом городе, сказал мэр 24.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-24T16:24+0400

2022-10-24T16:24+0400

2022-10-24T16:26+0400

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что гибель 13-летней девочки в парке Ваке его уничтожила, добавив, что он чувствует ответственность за каждого жителя столицы.На прошлой неделе министерство внутренних дел Грузии объявило о задержании девяти человек по делу о трагедии в парке Ваке 13 октября этого года, во время которой от удара током пострадали трое детей, одна из пострадавших, 13-летняя девочка, умерла.По делу задержаны девять человек, в том числе замглавы городской службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Георгий Вахтангашвили, который обвиняется в служебной халатности, повлекшей смерть человека.В среду начальник службы Гига Гигашвили подал в отставку, заявив, что чувствует моральную ответственность за случившееся.Замдиректора департамента полиции Тбилиси Каха Мурадашвили не исключил, что круг обвиняемых может расшириться. Задержанные к этому времени обвиняются по разным статьям УК - халатность, изготовление фальшивых документов и нарушение правил работ на энергообъекте.Следствие установило, что двое сварщиков во время проводимых в фонтане работ повредили изоляцию электропровода и это никто не проверил. Кроме того, выяснилось, что для составления акта сдачи-приемки работ было составлено фальшивое экспертное заключение.Детали делаРечь идет о дополнительных работах, которые были проведены после завершения работы на центральном фонтане. Заместитель главы службы охраны окружающей среды Георгий Вахтангашвили поручил компании-контрактору завернуть черные водопроводные трубы, которые выходили из электромотора, находящегося в фонтане, в нержавеющую конструкцию белого цвета.Компания "Гринсервис +" поручила эту работу своему подконтрактору – компании "Нью метал дизайн", которая, в свою очередь, наняла двоих частных сварщиков.Следствие утверждает, что сварщики нарушили меры безопасности. В частности, 22 сентября 2022 года они для закрепления нержавеющей конструкции на трубах сняли металлическую решетку, в которую был упакован электромотор. Возвращая решетку на место, сварщики зажали электропровод между решеткой и бетонной поверхностью, повредив таким образом его изоляцию.Проведенные работы никто так и не проверил – ни "Гринсервис +", ни "Нью метал дизайн", ни мэрия, сказано в материалах дела.Следствие также выявило нарушение, связанное с принятием муниципалитетом части работ по обновлению фонтанов на основании акта сдачи-приемки 26 августа 2022 года.Компания "Гринсервис +" оформила соглашение с компанией "Мшенэксперти" для оставления экспертного заключения, необходимого для последующего оформления акта сдачи-приемки объекта со службой охраны окружающей среды мэрии Тбилиси.Директор компании и инспектор осуществили проверку стоимости объема фактически выполненных работ и предоставили проект сотруднику "Гринсервис +". Полученное заключение не удовлетворяло требованиям контракта с муниципалитетом, поэтому сотрудник "Гринсервис +" за продолжение сотрудничества в будущем уговорил представителей экспертного бюро написать иное заключение.Следствие утверждает, что директор и инспектор "Мшенэксперти" 25 августа 2022 года составили фальшивый официальный документ – отчет, в заключительной части которого зафиксировали соответствие выполненных работ нормам и стандартам строительства.По делу задержаны девять человек, в том числе замглавы службы охраны окружающей среды Георгий Вахтангашвили и директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, каха каладзе, тбилиси