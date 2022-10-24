https://sputnik-georgia.ru/20221024/garibashvili-azerbaydzhan---samyy-vazhnyy-strategicheskiy-partner-gruzii-271593488.html

Гарибашвили: Азербайджан – самый важный стратегический партнер Грузии

Гарибашвили: Азербайджан – самый важный стратегический партнер Грузии

Стороны обсудили осуществленные Грузией и Азербайджаном исторические проекты 24.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили в Тбилиси совместные проекты в сферах торговли, транспорта и энергетики. Стороны обсудили уже осуществленные стратегические проекты, которые, по словам Гарибашвили, можно назвать историческими. Среди них нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, проекты "Южного газового коридора".Лидеры государств также обсудили важность железнодорожного Срединного коридора."Мы, господин президент, подтверждаем полную готовность максимально активизировать отношения для реализации как текущих, так и запланированных проектов", – сказал Гарибашвили. Азербайджан входит в тройку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-сентябре 2022 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 959,6 миллиона долларов.

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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, ильхам алиев, азербайджан