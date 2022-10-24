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Гарибашвили: Азербайджан – самый важный стратегический партнер Грузии
Гарибашвили: Азербайджан – самый важный стратегический партнер Грузии
Стороны обсудили осуществленные Грузией и Азербайджаном исторические проекты 24.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-24T14:22+0400
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили в Тбилиси совместные проекты в сферах торговли, транспорта и энергетики. Стороны обсудили уже осуществленные стратегические проекты, которые, по словам Гарибашвили, можно назвать историческими. Среди них нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, проекты "Южного газового коридора".Лидеры государств также обсудили важность железнодорожного Срединного коридора."Мы, господин президент, подтверждаем полную готовность максимально активизировать отношения для реализации как текущих, так и запланированных проектов", – сказал Гарибашвили. Азербайджан входит в тройку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-сентябре 2022 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 959,6 миллиона долларов.
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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, ильхам алиев, азербайджан
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, ильхам алиев, азербайджан
Гарибашвили: Азербайджан – самый важный стратегический партнер Грузии
14:22 24.10.2022 (обновлено: 14:47 24.10.2022)
Стороны обсудили осуществленные Грузией и Азербайджаном исторические проекты
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили в Тбилиси совместные проекты в сферах торговли, транспорта и энергетики.
"Грузия одна из важнейших стран и друзей для Азербайджана. И Азербайджан является самым важным стратегическим партнером Грузии", – сказал Гарибашвили на совместном брифинге после встречи.
Стороны обсудили уже осуществленные стратегические проекты, которые, по словам Гарибашвили, можно назвать историческими. Среди них нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, проекты "Южного газового коридора".
Лидеры государств также обсудили важность железнодорожного Срединного коридора.
"Мы, господин президент, подтверждаем полную готовность максимально активизировать отношения для реализации как текущих, так и запланированных проектов", – сказал Гарибашвили.
Азербайджан входит в тройку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-сентябре 2022 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 959,6 миллиона долларов.