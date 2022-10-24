https://sputnik-georgia.ru/20221024/gruziya-gotova-sposobstvovat-miru--garibashvili-o-soglashenii-baku-i-erevana-271594308.html

"Грузия готова способствовать миру" – Гарибашвили о соглашении Баку и Еревана

"Грузия готова способствовать миру" – Гарибашвили о соглашении Баку и Еревана

Соглашение о начале процесса мирных переговоров дает нам огромную надежду, отметил премьер 24.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-24T14:43+0400

2022-10-24T14:43+0400

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Правительство Грузии во главе с премьером заявляет о полной готовности продолжить поддерживать мирную политику в регионе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Грузии.Президент Азербайджана прибыл в Тбилиси с рабочим визитом в понедельник. В рамках визита Гарибашвили и Алиев провели встречу тет-а-тет.Как отметил глава грузинского правительства на совместной пресс-конференции, в условиях быстро меняющихся и сложных вызовов в регионе и в мире, огромное значение придается миру и стабильности, которые являются ключевой данностью развития региона и благополучия наших народов.При этом премьер подчеркнул, что инициатива мирного соседства не противоречит и не заменяет другие форматы сотрудничества, а, наоборот, она будет помогать."Я верю, что вместе мы сделаем еще очень много важных дел. Я также приветствую озвученную вами в Праге инициативу о создании механизма совместного трехстороннего дискуссионного формата на Южном Кавказе", – заявил Гарибашвили.В декабре прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога, в которой примут участие Армения, Азербайджан и Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, ильхам алиев, азербайджан, тбилиси, армения