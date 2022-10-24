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https://sputnik-georgia.ru/20221024/kak-razvivayutsya-otnosheniya-mezhdu-gruziey-i-azerbaydzhanom--271589813.html
Как развиваются отношения между Грузией и Азербайджаном
Как развиваются отношения между Грузией и Азербайджаном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник прибыл в Тбилиси с рабочим визитом, в рамках которого он встретится с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили 24.10.2022, Sputnik Грузия
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Известно, что после встречи главы государств сделают совместное заявление для СМИ. В начале октября Ильхам Алиев заявил о важности создания единой платформы обсуждения Азербайджан-Грузия-Армения для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе. Кроме того, президент Азербайджана отметил, что здесь также могут обсуждаться вопросы энергетики, коммуникаций и другие проблемы, представляющие взаимный интерес. В Тбилиси неоднократно заявляли, что Баку и Ереван могут использовать их площадку для переговоров по мирному урегулированию.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Азербайджан входит в тройку основных торговых партнеров Грузии.Товарооборот между странами в январе-сентябре 2022 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 959,6 миллиона долларов.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как развиваются отношения Азербайджана и Грузии с момента обретения странами независимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, ильхам алиев, азербайджан, армения, тбилиси, инфографика, инфографика
политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, ильхам алиев, азербайджан, армения, тбилиси, инфографика, инфографика

Как развиваются отношения между Грузией и Азербайджаном

13:13 24.10.2022 (обновлено: 13:36 24.10.2022)
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник прибыл в Тбилиси с рабочим визитом, в рамках которого он встретится с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили
Известно, что после встречи главы государств сделают совместное заявление для СМИ. В начале октября Ильхам Алиев заявил о важности создания единой платформы обсуждения Азербайджан-Грузия-Армения для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе. Кроме того, президент Азербайджана отметил, что здесь также могут обсуждаться вопросы энергетики, коммуникаций и другие проблемы, представляющие взаимный интерес. В Тбилиси неоднократно заявляли, что Баку и Ереван могут использовать их площадку для переговоров по мирному урегулированию.
Как развиваются отношения между Грузией и Азербайджаном - Sputnik Грузия
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Азербайджан входит в тройку основных торговых партнеров Грузии.
Товарооборот между странами в январе-сентябре 2022 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 959,6 миллиона долларов.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как развиваются отношения Азербайджана и Грузии с момента обретения странами независимости.
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