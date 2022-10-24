https://sputnik-georgia.ru/20221024/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-24-oktyabrya-2022-271511721.html

Какой сегодня церковный праздник: 24 октября 2022

Какой сегодня церковный праздник: 24 октября 2022

В мире 24 октября, отмечаются дни памяти Святых Филиппа, Феофана, Зинаиды, Филониллы и других

2022-10-24T01:01+0400

2022-10-24T01:01+0400

2022-10-24T01:01+0400

справки

религия

церковный праздник

календарь религиозных праздников

религиозный праздник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/11/251492871_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c2d21c942535616423283539e7602b75.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Апостол от 70-тиПо церковному календарю 24 октября поминают святого Филиппа – апостола из числа 70-ти учеников Христа.Родился будущий cвятой в Кесарии Палестинской, был женат и имел детей. Апостолы после сошествия Святого Духа поставили Филиппа диаконом в Иерусалимской церкви и, как и прочим шести диаконам, поручили заведовать приношениями верующих и заботиться о сиротах, вдовах и убогих.Архидиакон Стефан был старшим среди семи перводиаконов. Апостол Филипп, когда начались гонения христиан и иудеи побили первомученика Стефана камнями, покинул Иерусалим.Переселившись в Самарию, он успешно проповедовал там христианство. Совершив в Самарии много чудес, апостол многих обратил в истинную веру, в том числе волхва Симона, который, "крестившись, не отходил от Филиппа" и евнуха Ефиопской царицы.Святой Филипп проповедовал без устали Слово Божье во многих странах Ближнего Востока, расположенных рядом с Палестиной. Апостолы, рукоположив его в Иерусалиме в сан епископа, послали святителя в Лидию, где он многих крестил. Скончался cвятой в глубокой старости.Феофан исповедникПо церковному календарю 24 октября поминают преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского – творца канонов.Будущий cвятой вместе со старшим братом, в будущем Феодор Начертанный, получили прекрасное образование. Юноши, особенно увлекаясь философией, стремились к Богопознанию, поэтому удалились в лавру Святого Саввы, где Феофан принял постриг и через пару лет стал пресвитером.Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии >>>Прославившись как защитники иконопочитания, братья по поручению Иерусалимского Патриарха отправились в Константинополь для обвинения императора-иконоборца Льва Армянина (813-820). Они впоследствии обличали и императоров-иконоборцев Михаила Балбу (820-829) и Феофила (829-842).Святые мужественно вынесли заточение, пытки и голод. Феодор скончался в темнице в 833 году, а Феофана отправили в ссылку. Преподобный вернулся из ссылки и был рукоположен в епископа Никейского, после восстановления иконопочитания.Скончался святитель примерно в 850-м. Он написал около 150 канонов, в том числе и в защиту Святых икон.Зинаида и ФилониллаПо церковному календарю 24 октября поминают мучениц Зинаиду и Филониллу – родственниц первоверховного апостола Павла.Родились будущие cвятые в Тарсе. Оставив свой дом, они поселились в пещере недалеко от города Димитриады, где жили в постоянных молитвах и трудах. Владея врачебным искусством, проповедницы лечили всех, кто обращался к ним за помощью, исцеляя их души обращением ко Христу.Исповедницы приняли мученический венец за любовь к Господу – идолопоклонники забили их камнями.ИмениныПо церковному календарю 24 октября именины отмечают Зинаида, Александр, Антон, Амвросий, Анатолий, Иларион, Исаакий, Иосиф, Лев, Моисей, Макар, Никон, Филипп и Феофан.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

какой сегодня церковный праздник: 24 октября 2022