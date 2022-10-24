https://sputnik-georgia.ru/20221024/kutaisskiy-aeroport-otkroetsya-pozzhe-zaplanirovannogo-271598692.html

Кутаисский аэропорт откроется позже запланированного

Кутаисский аэропорт откроется позже запланированного

Международный аэропорт Кутаиси был временно закрыт 10 октября в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы 24.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-24T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Открытие Кутаисского международного аэропорта перенесли на 31 октября вместо запланированного 24 октября, сообщают в Объединении аэропортов Грузии.Причиной Ассоциация аэропортов называет метеорологические условия.До окончания ремонтных работ 2,5 км взлетно-посадочной полосы все рейсы будут выполняться из аэропорта Тбилиси.Международный аэропорт Кутаиси был временно закрыт 10 октября в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы. На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают шесть авиакомпаний, выполняющие рейсы по 28 направлениям в 17 стран.В сентябре 2022 года пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.В сентябре 2022 года аэропорт обслужил 99 079 пассажиров, тогда как в сентябре 2019 года их было 91 713.Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика в плане восстановления авиарейсов. В сентябре аэропорт обслужил 418 рейсов, на 38% больше, чем в период до пандемии, в сентябре 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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