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Лунный календарь на ноябрь 2022: благоприятные дни

Лунный календарь на ноябрь 2022: благоприятные дни

Лунный календарь, основанный на смене фаз Луны, влияющей на все живое, помогает людям планировать и организовывать свою жизнь 24.10.2022, Sputnik Грузия

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справки

луна

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В наши дни многие на основе лунного календаря выбирают дни, благоприятные для бракосочетания, начала бизнеса, шопинга, смены имиджа или иной деятельности.Какие дни в ноябре 2022 года благоприятны, по лунному календарю, для начала бизнеса, научной деятельности, посещения салона красоты или отдыха, читайте в Sputnik Грузия.Благоприятные дни в ноябреДля свадьбы и венчания в ноябре благоприятные дни – 3, 4, 9, 10, 14 и 20 числа. Бракосочетаться по лунному календарю не следует: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 16 и 19 ноября. Остальные дни в ноябре для венчания или свадьбы – нейтральны.По лунному календарю, самые благоприятные дни для новых начинаний – 3, 7 и 13 ноября. Благоприятны также 1, 14 и 18 ноября. А 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 19 и 20 числа любые начинания могут завершиться неудачно.Самые благоприятные дни для смены места работы – 3, 7, 13, 14, 18 ноября. Благоприятны также 4 и 10 ноября, а 2, 5, 6, 9, 12, 15, 19 и 20 числа лунный календарь рекомендует от радикальных перемен воздержаться.Лучшие дни для начала нового дела или открытия бизнеса 3 и 7 ноября. Благоприятны в ноябре также 6, 11, 13, 14 и 18 числа. А вот 2, 4, 5, 6, 11, 16 и 20 ноября лунный календарь развивать бизнес-деятельность не советует.Самые благоприятные дни для денежных операций 7 и 13 ноября. В ноябре также благоприятны 3, 6, 10, 14 и 18 числа. От любых финансовых операций, по лунному календарю, 2, 4, 5, 8 и 11 ноября лучше отказаться.Благоприятные дни, по лунному календарю, в ноябре для операций с недвижимостью, в частности аренды, обмена, покупки и продажи: 1, 3, 7, 10, 13, 14, 18 и 19 числа. А неблагоприятные – 2, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 16 и 20 ноября.Для ремонта, уборки и других домашних дел, по лунному календарю, наиболее благоприятные дни: 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18 и 20 ноября. А 5, 6 и 10 ноября от домашних работ лучше отдохнуть.По лунному календарю, благоприятные дни для занятий научной деятельностью – 3, 4, 7, 12, 13, 15 ноября, а неблагоприятные – 5 и 6 ноября.Для творчества в ноябре благоприятны – 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 18 числа, а неблагоприятны – 5 и 16 числа.Отдыхать в ноябре благоприятно: 1, 3, 4, 9, 10, 14 и 19 числа. А 7, 13, 16, 18 и 20 ноября лунный календарь рекомендует от отдыха отказаться.Благоприятные дни для путешествий в ноябре - 1, 2, 4, 7, 9, 11, 10, 12 и 14 числа, а 3, 5, 6, 8, 15, 18, 19 и 20 ноября лунный календарь советует остаться дома.Лунный календарь предрасполагает в ноябре к физическим нагрузкам. Любые физические нагрузки нужно исключить только 12 ноября.По лунному календарю, в ноябре не стоит спорить или выяснять отношения – все разборки лучше отложить на более благоприятное время.Благоприятные дни для стрижки, окраски и прически волос, по лунному календарю: 4, 5, 6, 10 и 14 ноября, а 3, 8, 9, 12 и 20 числа от посещения салона лучше отказаться.Материал подготовлен на основе открытых источников

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