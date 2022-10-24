https://sputnik-georgia.ru/20221024/mediki-rasskazali-o-sostoyanii-podrostka-upavshego-na-relsy-v-tbilisskom-metro-271588939.html
Медики рассказали о состоянии подростка, упавшего на рельсы в тбилисском метро
Медики рассказали о состоянии подростка, упавшего на рельсы в тбилисском метро
Травмы не опасны для жизни, однако пациент нуждается в интенсивном наблюдении, говорят медики 24.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-24T12:47+0400
2022-10-24T12:47+0400
2022-10-24T13:33+0400
происшествия
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23776/75/237767540_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d80058c671402407a4f81e79a0f69d7d.jpg
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Состояние 14-летнего подростка, упавшего на рельсы в тбилисском метро, стабильное, сообщает телекомпания "Рустави 2".По словам медиков, полученные повреждения в области головы не опасны для жизни, однако пациент нуждается в интенсивном наблюдении.Несчастный случай в метро произошел 23 октября на станции "Тависуплеба". По предварительным данным, подросток упал на рельсы из-за большого скопления людей на перроне.Руководству метрополитена пришлось снять напряжение контактного рельса. Для спасения пассажира пришлось остановить движение поездов, на некоторых станциях образовались очереди.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23776/75/237767540_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_b6353fb83ab5ec60936e12fa1f3514f2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия
происшествия, новости, грузия
Медики рассказали о состоянии подростка, упавшего на рельсы в тбилисском метро
12:47 24.10.2022 (обновлено: 13:33 24.10.2022)
Травмы не опасны для жизни, однако пациент нуждается в интенсивном наблюдении, говорят медики
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Состояние 14-летнего подростка, упавшего на рельсы в тбилисском метро, стабильное, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По словам медиков, полученные повреждения в области головы не опасны для жизни, однако пациент нуждается в интенсивном наблюдении.
Несчастный случай в метро произошел 23 октября на станции "Тависуплеба". По предварительным данным, подросток упал на рельсы из-за большого скопления людей на перроне.
Руководству метрополитена пришлось снять напряжение контактного рельса. Для спасения пассажира пришлось остановить движение поездов, на некоторых станциях образовались очереди.