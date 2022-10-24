https://sputnik-georgia.ru/20221024/mediki-rasskazali-o-sostoyanii-podrostka-upavshego-na-relsy-v-tbilisskom-metro-271588939.html

Медики рассказали о состоянии подростка, упавшего на рельсы в тбилисском метро

Медики рассказали о состоянии подростка, упавшего на рельсы в тбилисском метро

Травмы не опасны для жизни, однако пациент нуждается в интенсивном наблюдении, говорят медики 24.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-24T12:47+0400

2022-10-24T12:47+0400

2022-10-24T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Состояние 14-летнего подростка, упавшего на рельсы в тбилисском метро, стабильное, сообщает телекомпания "Рустави 2".По словам медиков, полученные повреждения в области головы не опасны для жизни, однако пациент нуждается в интенсивном наблюдении.Несчастный случай в метро произошел 23 октября на станции "Тависуплеба". По предварительным данным, подросток упал на рельсы из-за большого скопления людей на перроне.Руководству метрополитена пришлось снять напряжение контактного рельса. Для спасения пассажира пришлось остановить движение поездов, на некоторых станциях образовались очереди.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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