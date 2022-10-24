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МВФ прогнозирует Европе рекордные цены на газ и электричество в 2023 г

МВФ прогнозирует Европе рекордные цены на газ и электричество в 2023 г

По оценке МВФ, европейцы будут вынуждены изыскивать возможности для сокращения потребления топлива на 6% 24.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-24T08:32+0400

2022-10-24T08:32+0400

2022-10-24T08:32+0400

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ТБИЛИСИ, 24 окт – Sputnik. Европа с накопленными резервами топлива в состоянии выдержать ближайшую зиму, но в следующем году регион рискует вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество, говорится в докладе Международного валютного фонда.Эксперты МВФ в базовом прогнозе исходят из достаточности сделанных на зиму запасов, но допускают и экстремальный сценарий сочетания аномальных холодов с полным прекращением поставок газа из России.В этом случае, по их оценкам, европейцы будут вынуждены изыскивать возможности для сокращения потребления топлива на 6%, что для наиболее уязвимых стран чревато потерей порядка 3% ВВП к базовому прогнозу, сообщает РИА Новости.МВФ констатирует, что к середине сентября 2022 года поставки российского газа в Европу упали на 80% в годовом выражении, причем в Болгарию, Данию, Финляндию, Германию, Литву, Нидерланды и Польшу экспорт прекращен полностью.Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства оказались перед лицом рекордной за десятилетия инфляцией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, экономика, мвф, европа, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022