https://sputnik-georgia.ru/20221024/mvf-prognoziruet-evrope-rekordnye-tseny-na-gaz-i-elektrichestvo-v-2023-g-271582699.html
МВФ прогнозирует Европе рекордные цены на газ и электричество в 2023 г
МВФ прогнозирует Европе рекордные цены на газ и электричество в 2023 г
По оценке МВФ, европейцы будут вынуждены изыскивать возможности для сокращения потребления топлива на 6% 24.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-24T08:32+0400
2022-10-24T08:32+0400
2022-10-24T08:32+0400
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ТБИЛИСИ, 24 окт – Sputnik. Европа с накопленными резервами топлива в состоянии выдержать ближайшую зиму, но в следующем году регион рискует вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество, говорится в докладе Международного валютного фонда.Эксперты МВФ в базовом прогнозе исходят из достаточности сделанных на зиму запасов, но допускают и экстремальный сценарий сочетания аномальных холодов с полным прекращением поставок газа из России.В этом случае, по их оценкам, европейцы будут вынуждены изыскивать возможности для сокращения потребления топлива на 6%, что для наиболее уязвимых стран чревато потерей порядка 3% ВВП к базовому прогнозу, сообщает РИА Новости.МВФ констатирует, что к середине сентября 2022 года поставки российского газа в Европу упали на 80% в годовом выражении, причем в Болгарию, Данию, Финляндию, Германию, Литву, Нидерланды и Польшу экспорт прекращен полностью.Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства оказались перед лицом рекордной за десятилетия инфляцией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, экономика, мвф, европа, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, новости, экономика, мвф, европа, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022
МВФ прогнозирует Европе рекордные цены на газ и электричество в 2023 г
По оценке МВФ, европейцы будут вынуждены изыскивать возможности для сокращения потребления топлива на 6%
ТБИЛИСИ, 24 окт – Sputnik. Европа с накопленными резервами топлива в состоянии выдержать ближайшую зиму, но в следующем году регион рискует вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество, говорится в докладе Международного валютного фонда.
Эксперты МВФ в базовом прогнозе исходят из достаточности сделанных на зиму запасов, но допускают и экстремальный сценарий сочетания аномальных холодов с полным прекращением поставок газа из России.
В этом случае, по их оценкам, европейцы будут вынуждены изыскивать возможности для сокращения потребления топлива на 6%, что для наиболее уязвимых стран чревато потерей порядка 3% ВВП к базовому прогнозу, сообщает РИА Новости
.
"Но даже, если накопленные резервы природного газа позволят Европе выдержать зиму 2022-23, весной регион будет пытаться восполнить запасы. При скромных или полностью отсутствующих российских поставках это может привести к тому, что рынок в 2023 году вновь вернется к рекордно высоким ценам на природный газ и электричество, которые были в 2022 году", - говорится в докладе.
МВФ констатирует, что к середине сентября 2022 года поставки российского газа в Европу упали на 80% в годовом выражении, причем в Болгарию, Данию, Финляндию, Германию, Литву, Нидерланды и Польшу экспорт прекращен полностью.
Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства оказались перед лицом рекордной за десятилетия инфляцией.