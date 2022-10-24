https://sputnik-georgia.ru/20221024/natsbank-gruzii-napominaet-o-pravilakh-pogasheniya-kredita-v-inostrannoy-valyute-271605418.html

Нацбанк Грузии напоминает о правилах погашения кредита в иностранной валюте

Нацбанк Грузии напоминает о правилах погашения кредита в иностранной валюте

Коммерческие банки не имеют права взимать комиссию за досрочное погашение кредитов, конвертированных в нацвалюту 24.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Коммерческим банкам в Грузии запрещено взимать с клиентов комиссию за досрочное погашение кредита в иностранной валюте, в случае конвертации суммы в грузинской валюте – лари, говорится в сообщении на сайте Национального банка.Как пояснил регулятор, в случае, если целью рефинансирования кредита в иностранной валюте является его конвертация в лари, коммерческим банкам запрещается взимать с физических лиц комиссию за досрочное погашение или применять любые другие штрафные санкции.По дополнительным вопросам жители Грузии могут обратиться на горячую линию Национального банка: 2 406 406.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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