https://sputnik-georgia.ru/20221024/nochnaya-strelba-v-marneuli-muzhchinu-ranili-iz-za-videoobrascheniya-v-sotsseti-271585556.html
Ночная стрельба в Марнеули: мужчину ранили из-за видеообращения в соцсети?
Ночная стрельба в Марнеули: мужчину ранили из-за видеообращения в соцсети?
Местные жители утверждают, что мужчину ранили из огнестрельного оружия из-за видеообращения в соцсети 24.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-24T10:48+0400
2022-10-24T10:48+0400
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Мужчину средних лет ранили из огнестрельного оружия в районе Марнеули (регион Квемо Картли), сообщает телекомпания "Рустави 2".Случай произошел в селе Кизиладжло в ночь на понедельник. По распространившейся информации, Ариф Азизов вместе со своими друзьями выходил из чайханы, когда неизвестные открыли по нему огонь. Четыре пули попали ему в область ног. Пострадавшему провели срочную операцию, и, по словам врачей, его жизни не угрожает опасность.Полицейские уже извлекли записи видеокамер, расположенных на близлежащей территории. Начато следствие.Что касается причин происшествия, то, по словам брата Азизова, мужчина недавно приехал из России. Скоро он узнал, что определенная группа местных жителей вымогала деньги у односельчан. Были случаи убийства и поджигания автомобиля, отметил он.Как рассказал член семьи пострадавшего, Азизов на своей личной странице в соцсети сказал, что такое поведение неприемлемо для него и именно это стало причиной нападения. В мужчину выстрелили пять раз, однако попали в него четыре пули.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, происшествия, квемо картли, марнеули, кизиладжло
новости, происшествия, квемо картли, марнеули, кизиладжло
Ночная стрельба в Марнеули: мужчину ранили из-за видеообращения в соцсети?
10:48 24.10.2022 (обновлено: 10:54 24.10.2022)
Местные жители утверждают, что мужчину ранили из огнестрельного оружия из-за видеообращения в соцсети
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Мужчину средних лет ранили из огнестрельного оружия в районе Марнеули (регион Квемо Картли), сообщает телекомпания "Рустави 2".
Случай произошел в селе Кизиладжло в ночь на понедельник. По распространившейся информации, Ариф Азизов вместе со своими друзьями выходил из чайханы, когда неизвестные открыли по нему огонь. Четыре пули попали ему в область ног. Пострадавшему провели срочную операцию, и, по словам врачей, его жизни не угрожает опасность.
Полицейские уже извлекли записи видеокамер, расположенных на близлежащей территории. Начато следствие.
Что касается причин происшествия, то, по словам брата Азизова, мужчина недавно приехал из России. Скоро он узнал, что определенная группа местных жителей вымогала деньги у односельчан. Были случаи убийства и поджигания автомобиля, отметил он.
Как рассказал член семьи пострадавшего, Азизов на своей личной странице в соцсети сказал, что такое поведение неприемлемо для него и именно это стало причиной нападения. В мужчину выстрелили пять раз, однако попали в него четыре пули.