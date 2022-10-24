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Президент Азербайджана прибыл в Тбилиси
Президент Азербайджана прибыл в Тбилиси
В рамках визита состоится встреча азербайджанского лидера с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили 24.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-24T11:36+0400
2022-10-24T11:36+0400
2022-10-24T12:12+0400
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Тбилиси с рабочим визитом, его самолет приземлился в Тбилисском международном аэропорту несколько минут назад.Иностранного гостя в аэропорту встретил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили. В рамках визита состоится встреча азербайджанского лидера с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили. Позже политики сделают совместное заявление для СМИ.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Азербайджан входит в тройку основных торговых партнеров Грузии.Товарооборот между странами в январе-феврале 2022 года вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 248,8 миллиона долларов, а экспорт из Грузии в Азербайджан вырос на 39,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, ильхам алиев, тбилиси, азербайджан, ираклий гарибашвили, sputnik, тбилисский международный аэропорт
грузия, новости, ильхам алиев, тбилиси, азербайджан, ираклий гарибашвили, sputnik, тбилисский международный аэропорт
Президент Азербайджана прибыл в Тбилиси
11:36 24.10.2022 (обновлено: 12:12 24.10.2022)
В рамках визита состоится встреча азербайджанского лидера с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Тбилиси с рабочим визитом, его самолет приземлился в Тбилисском международном аэропорту несколько минут назад.
Иностранного гостя в аэропорту встретил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили. В рамках визита состоится встреча азербайджанского лидера с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили. Позже политики сделают совместное заявление для СМИ.
"В рамках рабочего визита у премьер-министра Грузии и господина президента будет возможность, с одной стороны, рассмотреть все важные вопросы, которые есть в наших двухсторонних отношениях... С другой стороны, на фоне региональных вызовов, вторая важная тема, которая рассматривается, это то, как два государства должны обеспечить мир и стабильность в регионе", – заявил Дарчиашвили.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Азербайджан входит в тройку основных торговых партнеров Грузии.
Товарооборот между странами в январе-феврале 2022 года вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 248,8 миллиона долларов, а экспорт из Грузии в Азербайджан вырос на 39,1%.