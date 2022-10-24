https://sputnik-georgia.ru/20221024/prezident-azerbaydzhana-pribyl-v-tbilisi-271586808.html

Президент Азербайджана прибыл в Тбилиси

Президент Азербайджана прибыл в Тбилиси

В рамках визита состоится встреча азербайджанского лидера с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили 24.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Тбилиси с рабочим визитом, его самолет приземлился в Тбилисском международном аэропорту несколько минут назад.Иностранного гостя в аэропорту встретил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили. В рамках визита состоится встреча азербайджанского лидера с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили. Позже политики сделают совместное заявление для СМИ.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Азербайджан входит в тройку основных торговых партнеров Грузии.Товарооборот между странами в январе-феврале 2022 года вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 248,8 миллиона долларов, а экспорт из Грузии в Азербайджан вырос на 39,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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