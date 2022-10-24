https://sputnik-georgia.ru/20221024/saakashvili-politzaklyuchennyy-glava-parlamenta-gruzii-obratilsya-k-prezidentu-pase-271588222.html

Саакашвили политзаключенный? Глава парламента Грузии обратился к президенту ПАСЕ

Саакашвили политзаключенный? Глава парламента Грузии обратился к президенту ПАСЕ

Упоминание Саакашвили в качестве политзаключенного меняет суть и дух резолюции, а также подрывает ценности ПАСЕ, отмечает Папуашвили 24.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-24T12:24+0400

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Упоминание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили меняет суть резолюции и подрывает авторитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), об этом говорится в обращении председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили к президенту ПАСЕ Тини Кокс.ПАСЕ приняла резолюцию, в которой назвала Саакашвили политзаключенным и потребовала его освобождения. Поправка в основной текст резолюции, в которой упоминается Саакашвили, была инициирована депутатами "Европейской народной партии", частью которой является основанная экс-президентом партия "Единое национальное движение".Как отмечено в обращении главы грузинского законодательного органа, в период правления Саакашвили Европейский суд по правам человека вынес более ста решений, в том числе 13 дел по второй статье Конвенции о правах человека и основных свободах (право на жизнь), 34 дела по третьей статье (запрет пытки), 15 дел по пятой статье (право на свободу и личную неприкосновенность) и 44 дела по шестой статье (право на справедливое судебное разбирательство)."Более того, в деле об убийстве Александра Гиргвлиани (Энукидзе и Гиргвлиани против Грузии) суд особо отмечает, что господин Саакашвили воспрепятствовал эффективному расследованию и назначению надлежащего наказания", – отмечено в обращении Папуашвили.Доклад о состоянии прав человека в Грузии в 2004-2012 годы, подготовленный бывшим комиссаром Совета Европы по права человека и специальным советником Евросоюза по конституционным и законодательным реформам и правам человека в Грузии Томасом Хаммарбергом в 2013 году, свидетельствует о систематических нарушениях прав, защищаемых Конвенцией, во время президентства Саакашвили.Как отметил Папуашвили, в документе идентифицирована тревожная ситуация в судебной, в правоохранительной сфере, в сфере исполнения наказания, в направлении защиты прав меньшинств, прав на участие в общественной жизни, защиты свободы выражения, собрания и объединения, а также в направлении социальной справедливости.Глава грузинского законодательного органа также напоминает, что в отношении Саакашвили вынесен обвинительный приговоров по двум уголовным делам, а еще три – в процессе рассмотрения.Помимо этого, Европейский суд по правам человека отказался принять в рассмотрение дело об обращении с Саакашвили со стороны пенитенциарной системы Грузии."Суд установил, что в указанном деле не было "особых обстоятельств", связанных с правами человека, что требовало от суда продолжения изучения. Упомянутое решение суда еще раз подтвердило, что права и интересы Михаила Саакашвили полностью защищены в системе исполнения наказания в соответствии со стандартами ЕСПЧ", – отмечено в общении.По словам Папуашвили, с 2012 года Грузия имеет хорошую историю защиты прав человека, демократии и верховенства права. Также страна тесно сотрудничает с ЕСПЧ при исполнении его решений.По сравнению с годами правления Саакашвили в 2004-2012 годах, в 2013-2021 годах количество дел, поступивших в ЕСПЧ из Грузии, уменьшилось в 5,5 раза, что является результатом повышения доверия к грузинским судам, их независимости и профессионализм, отметил спикер парламента.Соответственно, запись, использованная в четвертом дополнении к резолюции, представляет собой необоснованную критику правовой системы Грузии, вызывает неоправданные подозрения в отношении страны на международной арене и подрывает прогресс, достигнутый Грузией с 2012 года в реформах, проводимых в направлениях права человека и верховенство права, подчеркнул он."И что еще более важно, необоснованная запись о Саакашвили подрывает доверие к Парламентской Ассамблее Совета Европы в грузинском обществе и препятствует нашим усилиям еще больше укрепить поддержку повестки дня амбициозных реформ в соответствии с рекомендациями ПАСЕ", – отмечено в обращении Паупашвили.Глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе ранее заявил, что резолюция ПАСЕ полна ошибок, так как нарушившего законы страны нельзя называть политическим заключенным.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, политика, михаил саакашвили, шалва папуашвили, валерий гелашвили, тбилиси, украина, батуми, пасе, совет европы, еспч