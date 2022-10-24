https://sputnik-georgia.ru/20221024/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-24-do-30-oktyabrya-271585241.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 24 до 30 октября

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 24 до 30 октября

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода 24.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Синоптики прогнозируют местами облачную, местами ясную и солнечную погоду в Тбилиси на этой неделе.В понедельник, 24 октября, в столице преимущественно облачная погода, во второй половине дня солнце и тепло. Минимальная температура воздуха ночью составит 13 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 19 градусов.Скорость ветра достигнет 10-15 – 17-12 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:06.Во вторник, 25 октября, в Тбилиси погода будет солнечной и ясной. Восход солнца будет в 07:23.Минимальная температура воздуха ночью составит 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 – 17-22 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:05.В среду, 26 октября, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 07:25.Минимальная температура воздуха ночью составит 9 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 16 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:04.В четверг, 27 октября, погода в столице Грузии будет солнечной и ясной. Восход солнца будет в 07:26.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 8 градусов, а днем поднимется максимум до 19 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 – 17-12 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:02.В пятницу, 28 октября, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 07:27.Минимальная температура воздуха ночью будет 12 градусов, а днем прогреется до 18 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:01.В субботу, 29 октября, в Тбилиси сохранится преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 07:28.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, днем воздух прогреется до 17 градусов.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:59.В воскресенье, 30 октября, в столице Грузии погода ухудшится, ожидается облачность и слабый дождь. Восход солнца будет в 07:29.Минимальная температура воздуха ночью составит 8 градусов, а днем поднимется максимум до 16 градусов.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:58.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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