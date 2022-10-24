https://sputnik-georgia.ru/20221024/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-24-do-30-oktyabrya-271585241.html
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 24 до 30 октября
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 24 до 30 октября
Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода 24.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-24T10:26+0400
2022-10-24T10:26+0400
2022-10-24T10:47+0400
погода
грузия
новости
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24701/48/247014865_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_4c19186b11976dfb68df9609bf41908b.jpg
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Синоптики прогнозируют местами облачную, местами ясную и солнечную погоду в Тбилиси на этой неделе.В понедельник, 24 октября, в столице преимущественно облачная погода, во второй половине дня солнце и тепло. Минимальная температура воздуха ночью составит 13 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 19 градусов.Скорость ветра достигнет 10-15 – 17-12 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:06.Во вторник, 25 октября, в Тбилиси погода будет солнечной и ясной. Восход солнца будет в 07:23.Минимальная температура воздуха ночью составит 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 – 17-22 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:05.В среду, 26 октября, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 07:25.Минимальная температура воздуха ночью составит 9 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 16 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:04.В четверг, 27 октября, погода в столице Грузии будет солнечной и ясной. Восход солнца будет в 07:26.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 8 градусов, а днем поднимется максимум до 19 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 – 17-12 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:02.В пятницу, 28 октября, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 07:27.Минимальная температура воздуха ночью будет 12 градусов, а днем прогреется до 18 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:01.В субботу, 29 октября, в Тбилиси сохранится преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 07:28.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, днем воздух прогреется до 17 градусов.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:59.В воскресенье, 30 октября, в столице Грузии погода ухудшится, ожидается облачность и слабый дождь. Восход солнца будет в 07:29.Минимальная температура воздуха ночью составит 8 градусов, а днем поднимется максимум до 16 градусов.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:58.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24701/48/247014865_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_52cdd02820a7e9ec9aad2fa34c1a73b4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости, тбилиси
погода, грузия, новости, тбилиси
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 24 до 30 октября
10:26 24.10.2022 (обновлено: 10:47 24.10.2022)
Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Синоптики прогнозируют местами облачную, местами ясную и солнечную погоду в Тбилиси на этой неделе.
В понедельник, 24 октября, в столице преимущественно облачная погода, во второй половине дня солнце и тепло. Минимальная температура воздуха ночью составит 13 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 19 градусов.
Скорость ветра достигнет 10-15 – 17-12 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:06.
Во вторник, 25 октября, в Тбилиси погода будет солнечной и ясной. Восход солнца будет в 07:23.
Минимальная температура воздуха ночью составит 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла.
Скорость ветра достигнет 10-15 – 17-22 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:05.
В среду, 26 октября, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 07:25.
Минимальная температура воздуха ночью составит 9 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 16 градусов тепла.
Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:04.
В четверг, 27 октября, погода в столице Грузии будет солнечной и ясной. Восход солнца будет в 07:26.
Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 8 градусов, а днем поднимется максимум до 19 градусов тепла.
Скорость ветра будет 10-15 – 17-12 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:02.
В пятницу, 28 октября, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 07:27.
Минимальная температура воздуха ночью будет 12 градусов, а днем прогреется до 18 градусов.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:01.
В субботу, 29 октября, в Тбилиси сохранится преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 07:28.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, днем воздух прогреется до 17 градусов.
Закат в Тбилиси будет в 17:59.
В воскресенье, 30 октября, в столице Грузии погода ухудшится, ожидается облачность и слабый дождь. Восход солнца будет в 07:29.
Минимальная температура воздуха ночью составит 8 градусов, а днем поднимется максимум до 16 градусов.
Скорость ветра будет 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 17:58.