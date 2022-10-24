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В Грузии продолжают бороться с контрабандой
В Грузии продолжают бороться с контрабандой
Обязательному акцизу в Грузии подлежат спиртные напитки, табачные изделия и топливо 24.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-24T09:01+0400
2022-10-24T09:01+0400
2022-10-24T09:18+0400
контрабанда
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ТБИЛИСИ, 24 окт – Sputnik. За восемь месяцев 2022 года в Грузии было возбуждено 216 уголовных дел, связанных с контрабандой или выпуском подакцизных товаров, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.Обязательному акцизу в Грузии подлежат спиртные напитки, табачные изделия и топливо.Наибольшее число фактов контрабанды приходится на факты попытки провоза безакцизных сигарет или алкоголя.Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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контрабанда, грузия, новости, происшествия
контрабанда, грузия, новости, происшествия
В Грузии продолжают бороться с контрабандой
09:01 24.10.2022 (обновлено: 09:18 24.10.2022)
Обязательному акцизу в Грузии подлежат спиртные напитки, табачные изделия и топливо
ТБИЛИСИ, 24 окт – Sputnik. За восемь месяцев 2022 года в Грузии было возбуждено 216 уголовных дел, связанных с контрабандой или выпуском подакцизных товаров, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.
Обязательному акцизу в Грузии подлежат спиртные напитки, табачные изделия и топливо.
По данным прокуратуры, по статье "Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки" за восемь месяцев 2022 года было возбуждено 216 уголовных дел, в 2021 году число уголовных дел составило 401, а в 2020-м – 280.
Наибольшее число фактов контрабанды приходится на факты попытки провоза безакцизных сигарет или алкоголя.
Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий.