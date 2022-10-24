https://sputnik-georgia.ru/20221024/v-gruzii-prodolzhayut-borotsya-s-kontrabandoy-271570855.html

В Грузии продолжают бороться с контрабандой

В Грузии продолжают бороться с контрабандой

Обязательному акцизу в Грузии подлежат спиртные напитки, табачные изделия и топливо 24.10.2022, Sputnik Грузия

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контрабанда

грузия

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происшествия

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ТБИЛИСИ, 24 окт – Sputnik. За восемь месяцев 2022 года в Грузии было возбуждено 216 уголовных дел, связанных с контрабандой или выпуском подакцизных товаров, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.Обязательному акцизу в Грузии подлежат спиртные напитки, табачные изделия и топливо.Наибольшее число фактов контрабанды приходится на факты попытки провоза безакцизных сигарет или алкоголя.Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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контрабанда, грузия, новости, происшествия