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Вниманию модниц! В Тбилиси пройдет неделя высокой моды
Вниманию модниц! В Тбилиси пройдет неделя высокой моды
Платформа будет уделена тем дизайнерам, которые создают уникальную одежду и аксессуары ручной работы 24.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-24T11:11+0400
2022-10-24T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Неделя высокой моды, организатором которой является дом моды Тинатин Магалашвили, откроется в Тбилиси с 13 ноября, об этом сообщается на странице грузинского дизайнера в соцсети.Как отмечает дизайнер, международная платформа будет уделена тем дизайнерам, которые, несмотря на технологическое развитие и спрос на серийную одежду, до сих пор создают уникальную одежду и аксессуары ручной работы.Неделя высокой моды будет проходить в год два раза – осенью и весной. Первый сезон откроется 13 ноября и будет проходить в течение двух дней в гостинице "Бильтмор Тбилиси".Свои коллекции на неделе высокой моды представят молодые дизайнеры из Грузии и из-за рубежа. Почетные гости приглашены из Молдовы, Македонии, Казахстана, Армении и Сербии.По ее словам, это очень амбициозный проект и она, как организатор, надеется на поддержку людей, которые знают, что такой сфере, как мода нужно оказывать помощь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тинатин магалашвили, тбилиси, молдова, македония
грузия, новости, общество, тинатин магалашвили, тбилиси, молдова, македония
Вниманию модниц! В Тбилиси пройдет неделя высокой моды
11:11 24.10.2022 (обновлено: 11:41 24.10.2022)
Платформа будет уделена тем дизайнерам, которые создают уникальную одежду и аксессуары ручной работы
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Неделя высокой моды, организатором которой является дом моды Тинатин Магалашвили, откроется в Тбилиси с 13 ноября, об этом сообщается на странице грузинского дизайнера в соцсети.
Как отмечает дизайнер, международная платформа будет уделена тем дизайнерам, которые, несмотря на технологическое развитие и спрос на серийную одежду, до сих пор создают уникальную одежду и аксессуары ручной работы.
Неделя высокой моды будет проходить в год два раза – осенью и весной. Первый сезон откроется 13 ноября и будет проходить в течение двух дней в гостинице "Бильтмор Тбилиси".
Свои коллекции на неделе высокой моды представят молодые дизайнеры из Грузии и из-за рубежа. Почетные гости приглашены из Молдовы, Македонии, Казахстана, Армении и Сербии.
"Грузия богата талантливыми людьми, и мы верим, что проект "Неделя высокой моды Грузии" будет трамплином для новых вызовов для многих молодых дизайнеров", – заявила основательница недели высокой моды Тинатин Магалашвили.
По ее словам, это очень амбициозный проект и она, как организатор, надеется на поддержку людей, которые знают, что такой сфере, как мода нужно оказывать помощь.