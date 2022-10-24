https://sputnik-georgia.ru/20221024/vremya-ch-kak-unichtozhenie-energeticheskoy-infrastruktury-ukrainy-skazhetsya-na-vsu-271617317.html

Время Ч: как уничтожение энергетической инфраструктуры Украины скажется на ВСУ?

Время Ч: как уничтожение энергетической инфраструктуры Украины скажется на ВСУ?

Многодневные обстрелы украинской инфраструктуры уже дают свои плоды, оставляя без электричества многие необходимые ВСУ для ведения боевых действий системы 24.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-24T09:59+0400

2022-10-24T09:59+0400

2022-10-25T09:59+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Почему без электричества киевский режим приближается к коллапсу? Зачем в новых регионах России введено военное положение? Как Россия может ответить на подрыв Каховской ГЭС? К чему готовится Минобороны Беларуси? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео