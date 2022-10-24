https://sputnik-georgia.ru/20221024/vremya-ch-kak-unichtozhenie-energeticheskoy-infrastruktury-ukrainy-skazhetsya-na-vsu-271617317.html
Время Ч: как уничтожение энергетической инфраструктуры Украины скажется на ВСУ?
Время Ч: как уничтожение энергетической инфраструктуры Украины скажется на ВСУ?
Многодневные обстрелы украинской инфраструктуры уже дают свои плоды, оставляя без электричества многие необходимые ВСУ для ведения боевых действий системы 24.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-24T09:59+0400
2022-10-24T09:59+0400
2022-10-25T09:59+0400
мультимедиа
видео
обострение ситуации вокруг украины 2022
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/19/271617039_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_863425047af0cf310de4d997b8457caa.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Почему без электричества киевский режим приближается к коллапсу? Зачем в новых регионах России введено военное положение? Как Россия может ответить на подрыв Каховской ГЭС? К чему готовится Минобороны Беларуси? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Время Ч: как уничтожение энергетической инфраструктуры Украины скажется на ВСУ?
09:59 24.10.2022 (обновлено: 09:59 25.10.2022)
Многодневные обстрелы украинской инфраструктуры уже дают свои плоды, оставляя без электричества многие необходимые ВСУ для ведения боевых действий системы
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
Почему без электричества киевский режим приближается к коллапсу? Зачем в новых регионах России введено военное положение?
Как Россия может ответить на подрыв Каховской ГЭС? К чему готовится Минобороны Беларуси?
Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".