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Сразу два землетрясения произошли неподалеку от Тбилиси
Сразу два землетрясения произошли неподалеку от Тбилиси
Подземные толчки были зафиксированы с интервалов в 20 минут 24.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-24T13:56+0400
2022-10-24T13:56+0400
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ТБИЛИСИ, 24 окт – Sputnik. Сразу два землетрясения произошли примерно в 50 километрах от Тбилиси, неподалеку от города Цалка, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 13:20 и 13:39 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 11 и 10 километров.Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, рача, имерети
Сразу два землетрясения произошли неподалеку от Тбилиси
13:56 24.10.2022 (обновлено: 14:12 24.10.2022)
Подземные толчки были зафиксированы с интервалов в 20 минут
ТБИЛИСИ, 24 окт – Sputnik.
Сразу два землетрясения произошли примерно в 50 километрах от Тбилиси, неподалеку от города Цалка, говорится на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 13:20 и 13:39 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 11 и 10 километров.
Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.