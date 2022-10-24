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Жителям нескольких районов Тбилиси отключат воду 25 октября
Жителям нескольких районов Тбилиси отключат воду 25 октября
В связи с запланированными работами необходимо опорожнить магистральную сеть от воды, из-за чего подача воды будет ограничена до утра 26 октября 24.10.2022, Sputnik Грузия
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грузия
новости
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georgian water and power
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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Подачу воды ограничат в трех районах Тбилиси в связи с необходимыми работами по переключению на сети водопровода на пересечении улиц Квирацховели и Ростевани в районе Диди Дигоми 25 октября, сообщает водораспределительная компания Georgia Water and Power (GWP).По информации компании, в связи с запланированными работами необходимо опорожнить магистральную сеть от воды, из-за чего подача воды будет ограничена с 22:00 25 октября до 09:00 26 октября.Воду временно отключат жителям следующих районов и улиц:GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства, и отмечает, что технические группы компании будут интенсивно работать в ночные часы, чтобы доставлять жителям меньше дискомфорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, georgian water and power
грузия, новости, общество, georgian water and power

Жителям нескольких районов Тбилиси отключат воду 25 октября

22:46 24.10.2022
© Pixabay / 13727445Кухонный кран
Кухонный кран - Sputnik Грузия, 1920, 24.10.2022
© Pixabay / 13727445
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В связи с запланированными работами необходимо опорожнить магистральную сеть от воды, из-за чего подача воды будет ограничена до утра 26 октября
ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Подачу воды ограничат в трех районах Тбилиси в связи с необходимыми работами по переключению на сети водопровода на пересечении улиц Квирацховели и Ростевани в районе Диди Дигоми 25 октября, сообщает водораспределительная компания Georgia Water and Power (GWP).
По информации компании, в связи с запланированными работами необходимо опорожнить магистральную сеть от воды, из-за чего подача воды будет ограничена с 22:00 25 октября до 09:00 26 октября.
Воду временно отключат жителям следующих районов и улиц:
Район Сабуртало: части улиц Гагарина, Ташкенти, и Будапешти, а также улицы Канделаки, Готуа, Тамарашвили, Земо Ведзиси и Вазисубани; поселение Вашлиджвари, проспект Маршала Геловани, улицы Кванталиани, Одессы, Асатиани и прилегающие улицы.
Район Диди Дигоми: I-IV микрорайоны Диди Дигми, улицы царя Парнаваза, Георгия Блистательного, Дмитриа Тавдадебули, Петридзе, Джавахишвили, Федерика Монпере, Нико Бури, Губерта, Хатаэти, Давари, Вефхисткаосни, 13 Ассирийских отцов, Ростевани, Месхи, Бараташвили, Топуридзе и прилегающие улицы;
Поселения Диди Дигоми, Бендукидзе, также поселение прилегающее к посольству США, улицы Удабно, Моцамета, Келасаури и Чавчавадзе в поселении Кошигора, поселение Сасопло, улицы Чохели, Самачабло, Костава и Апхазети в селе Зурговани.
Район Дидубе: аллея Агмашенебели 12-й километр, Дигомский массив 1 квартал, корпуса №10-12.
Район Глдани: улицы Григола Хандзтели, Схвитори, Каскади и Энергетики в ЗАГЭС.
GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства, и отмечает, что технические группы компании будут интенсивно работать в ночные часы, чтобы доставлять жителям меньше дискомфорта.
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