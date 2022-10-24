https://sputnik-georgia.ru/20221024/zhitelyam-neskolkikh-rayonov-tbilisi-otklyuchat-vodu-25-oktyabrya-271607639.html

Жителям нескольких районов Тбилиси отключат воду 25 октября

Жителям нескольких районов Тбилиси отключат воду 25 октября

В связи с запланированными работами необходимо опорожнить магистральную сеть от воды, из-за чего подача воды будет ограничена до утра 26 октября 24.10.2022, Sputnik Грузия

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georgian water and power

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Подачу воды ограничат в трех районах Тбилиси в связи с необходимыми работами по переключению на сети водопровода на пересечении улиц Квирацховели и Ростевани в районе Диди Дигоми 25 октября, сообщает водораспределительная компания Georgia Water and Power (GWP).По информации компании, в связи с запланированными работами необходимо опорожнить магистральную сеть от воды, из-за чего подача воды будет ограничена с 22:00 25 октября до 09:00 26 октября.Воду временно отключат жителям следующих районов и улиц:GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства, и отмечает, что технические группы компании будут интенсивно работать в ночные часы, чтобы доставлять жителям меньше дискомфорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, georgian water and power