https://sputnik-georgia.ru/20221024/znachenie-solnechnogo-zatmeniya-25-oktyabrya-2022-v-astrologii-znaki-zodiaka-271590128.html

Значение солнечного затмения 25 октября 2022 в астрологии: знаки зодиака

Значение солнечного затмения 25 октября 2022 в астрологии: знаки зодиака

Частное солнечное затмение 25 октября 2022 года смогут увидеть жители северного полушария – небесное явление произойдет в 13:00 по тбилисскому времени 24.10.2022, Sputnik Грузия

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справки

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Солнечное затмение 25 октября откроет осенний коридор затмений, который пройдет под влиянием оси Телец-Скорпион и завершится 8 ноября лунным затмением.О значении солнечного затмения в астрологии, как оно повлияет на знаки зодиака и какие советы дают астрологи, чтобы смягчить негативное воздействие астрономического явления, читайте в Sputnik Грузия.Значение в астрологииЗатмения, которые всегда имели сакральное значение, в частности в астрологии, могут принести как положительные, так и отрицательные изменения. Все выборы и решения в этот период значимы и определяют судьбу на год или на несколько десятков лет вперед.По астрологии во время солнечного затмения любой может почувствовать необъяснимую тревогу и обеспокоенность, сложнее становится понять, что хорошо, что плохо, легче поддаться дурному влиянию, соответственно, велика вероятность принять ошибочные решения.Поэтому в дни солнечных затмений астрологи советуют не принимать серьезных решений, избегать путешествий, не заключать серьезные договоры, не покупать крупных вещей, отказаться от плановых медицинских хирургических операций.В первую очередь, солнечное затмение влияет на тех, в чьих знаках оно пройдет. Частное солнечное затмение пройдет 25 октября 2022 года под знаком Скорпиона – одного из самых сложных и таинственных знаков, символизирующий глобальную трансформацию.По астрологии энергетика солнечного затмения поможет знакам зодиака освободиться от всего ненужного и возродиться в новом качестве.Влияние затмения на знаки зодиакаОвнам по астрологии в солнечное затмение 25 октября не избежать проблем – их ждут перепады настроения, ультиматумы и конфликты.Тельцов ждет легкое недомогание и головная боль, так что этот знак зодиака перенесет солнечное затмение 25 октября более спокойно.Близнецам по астрологии особое внимание стоит уделить отношениям – помириться, если с кем-то в соре, или окончательно разорвать отношения.Раку нужно продумать проблемные моменты и навсегда забыть о былых неудачах.Львам, как и Овнам, придется нелегко. Они почувствуют всплеск негативной энергии, которая отразится на семье. Так что представители этого знака зодиака избежать конфликтов в солнечное затмение не смогут.Солнечное затмение принесет Девам новые возможности – по астрологии им нужно сделать шаг и не бояться ответственности.Не легко придется в солнечное затмение и Весам – они не смогут закрыть глаза на существующие проблемы.Скорпионам придется принимать непростые решения, однако, в отличие от других знаков зодиака, им помогает солнечная энергия, а, значит, ситуация обязательно обернется в их пользу.Стрельцам по астрологии нужно научиться принимать быстрые и в тоже время неординарные решения, чтобы больше времени уделять себе и меньше работе.По астрологии Козерогам нежелательно в день солнечного затмения проходить диагностику, начинать лечение или делать операцию – есть вероятность ошибки.На Водолеев солнечное затмение повлияет благоприятно и поможет представителям знака зодиака избавиться от травм прошлого и начать жизнь с чистого листа. Главное, не растрачивать попусту положительную энергию.Рыб солнечное затмение подтолкнет к развитию духовности – по астрологии представители этого знака зодиака, отказавшись от части материального мира, поставят под удар свои семейные отношения.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки