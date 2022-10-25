https://sputnik-georgia.ru/20221025/chto-my-edim-vvoz-nebezopasnogo-kartofelya-predotvratili-v-gruzii-271644533.html

Что мы едим: ввоз небезопасного картофеля предотвратили в Грузии

Что мы едим: ввоз небезопасного картофеля предотвратили в Грузии

После проверки груза было установлено его несоответствие нормам безопасности продовольствия и груз вернули стране-экспортеру 25.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-25T22:26+0400

2022-10-25T22:26+0400

2022-10-25T22:26+0400

грузия

новости

общество

кыргызстан

картофель

что мы едим?

служба доходов министерства финансов грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23405/30/234053004_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_6204f40e54aeae07077898b85fa0b181.jpg

ТБИЛИСИ, 25 окт - Sputnik. Сотрудники санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля не пропустили едущий в Грузию из Кыргызстана груз картофеля, говорится в сообщении Службы доходов Грузии.После проверки груза было установлено его несоответствие нормам безопасности продовольствия и груз вернули стране-экспортеру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

кыргызстан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, кыргызстан, картофель, что мы едим?, служба доходов министерства финансов грузии