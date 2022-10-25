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https://sputnik-georgia.ru/20221025/chto-my-edim-vvoz-nebezopasnogo-kartofelya-predotvratili-v-gruzii-271644533.html
Что мы едим: ввоз небезопасного картофеля предотвратили в Грузии
Что мы едим: ввоз небезопасного картофеля предотвратили в Грузии
После проверки груза было установлено его несоответствие нормам безопасности продовольствия и груз вернули стране-экспортеру 25.10.2022, Sputnik Грузия
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грузия
новости
общество
кыргызстан
картофель
что мы едим?
служба доходов министерства финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 25 окт - Sputnik. Сотрудники санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля не пропустили едущий в Грузию из Кыргызстана груз картофеля, говорится в сообщении Службы доходов Грузии.После проверки груза было установлено его несоответствие нормам безопасности продовольствия и груз вернули стране-экспортеру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, кыргызстан, картофель, что мы едим?, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, общество, кыргызстан, картофель, что мы едим?, служба доходов министерства финансов грузии

Что мы едим: ввоз небезопасного картофеля предотвратили в Грузии

22:26 25.10.2022
© photo: Sputnik / StringerКартофель грузинского производства, подготовленный к продаже
Картофель грузинского производства, подготовленный к продаже - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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После проверки груза было установлено его несоответствие нормам безопасности продовольствия и груз вернули стране-экспортеру
ТБИЛИСИ, 25 окт - Sputnik. Сотрудники санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля не пропустили едущий в Грузию из Кыргызстана груз картофеля, говорится в сообщении Службы доходов Грузии.

По данным службы, 43,9 тысячи килограммов картофеля везли в Грузию через российско-грузинскую границу.

После проверки груза было установлено его несоответствие нормам безопасности продовольствия и груз вернули стране-экспортеру.
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