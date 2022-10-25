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Фестиваль чачи пройдет в городе Телави

Фестиваль чачи пройдет в городе Телави

Гостей праздника ждет культурная программа, гастрономические уголки и ярмарка чачи 25.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Ежегодный фестиваль чачи пройдет в городе Телави (регион Кахети) 4 и 5 ноября, говорится в сообщении организаторов.Целью фестиваля является популяризация чачи, поощрение и поддержка производителей чачи фермерами, а также небольшими винодельнями и компаниями.В течение двух дней мероприятия будут проходить на двух локациях – во дворе музея царя Эрекле и в гостинице Holiday Inn Telavi.В первый день фестиваля организаторы соберут образцы чачи разных фермеров, крестьян и виноделен. Далее пройдет их дегустация и оценка с участием известного итальянского сомелье Стефано Баттистелла, который присоединится к гостям онлайн.Уже 5 ноября будет представлена культурная программа, гастрономические уголки, а также выставка-продажа чачи.В финале вечера состоится награждение лучших производителей чачи 2022 года золотыми, серебряными, бронзовыми медалями и соответствующими грамотами. Завершится фестиваль концертом с участием известных исполнителей грузинской эстрады.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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