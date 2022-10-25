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Фестиваль чачи пройдет в городе Телави
Фестиваль чачи пройдет в городе Телави
Гостей праздника ждет культурная программа, гастрономические уголки и ярмарка чачи 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T12:45+0400
2022-10-25T12:45+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Ежегодный фестиваль чачи пройдет в городе Телави (регион Кахети) 4 и 5 ноября, говорится в сообщении организаторов.Целью фестиваля является популяризация чачи, поощрение и поддержка производителей чачи фермерами, а также небольшими винодельнями и компаниями.В течение двух дней мероприятия будут проходить на двух локациях – во дворе музея царя Эрекле и в гостинице Holiday Inn Telavi.В первый день фестиваля организаторы соберут образцы чачи разных фермеров, крестьян и виноделен. Далее пройдет их дегустация и оценка с участием известного итальянского сомелье Стефано Баттистелла, который присоединится к гостям онлайн.Уже 5 ноября будет представлена культурная программа, гастрономические уголки, а также выставка-продажа чачи.В финале вечера состоится награждение лучших производителей чачи 2022 года золотыми, серебряными, бронзовыми медалями и соответствующими грамотами. Завершится фестиваль концертом с участием известных исполнителей грузинской эстрады.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, культура, телави, кахети, грузинская чача, анонсы
Фестиваль чачи пройдет в городе Телави
12:45 25.10.2022 (обновлено: 14:10 25.10.2022)
Гостей праздника ждет культурная программа, гастрономические уголки и ярмарка чачи
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Ежегодный фестиваль чачи пройдет в городе Телави (регион Кахети) 4 и 5 ноября, говорится в сообщении организаторов.
Целью фестиваля является популяризация чачи, поощрение и поддержка производителей чачи фермерами, а также небольшими винодельнями и компаниями.
В течение двух дней мероприятия будут проходить на двух локациях – во дворе музея царя Эрекле и в гостинице Holiday Inn Telavi.
В первый день фестиваля организаторы соберут образцы чачи разных фермеров, крестьян и виноделен. Далее пройдет их дегустация и оценка с участием известного итальянского сомелье Стефано Баттистелла, который присоединится к гостям онлайн.
Уже 5 ноября будет представлена культурная программа, гастрономические уголки, а также выставка-продажа чачи.
В финале вечера состоится награждение лучших производителей чачи 2022 года золотыми, серебряными, бронзовыми медалями и соответствующими грамотами. Завершится фестиваль концертом с участием известных исполнителей грузинской эстрады.