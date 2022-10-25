https://sputnik-georgia.ru/20221025/festival-muzyki-epokhi-barokko-proydet-v-tbilisi-271631015.html

Фестиваль музыки эпохи барокко пройдет в Тбилиси

Фестиваль музыки эпохи барокко пройдет в Тбилиси

Фестиваль уже зарекомендовал себя, и ежегодно его посещают звезды мировой музыки барокко 25.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-25T15:50+0400

2022-10-25T15:50+0400

2022-10-25T15:50+0400

анонсы

культура

культурная жизнь грузии

грузия

тбилиси

тбилисский фестиваль музыки барокко

тбилисский фестиваль музыки барокко - 2017

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23317/71/233177148_0:57:1100:676_1920x0_80_0_0_1492dcb2240bc8fd3223a7eddce58d77.jpg

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Восьмой по счету Международный фестиваль музыки эпохи барокко с участием местных и зарубежных артистов пройдет в столице Грузии с 9 по 27 ноября, говорится в сообщении организаторов.Концерты фестиваля состоятся 9, 11, 13, 15 и 27 ноября на малой сцене Национального театра Руставели, а 24 ноября – в Музыкально-культурном центре имени Джансуга Кахидзе.Ежегодный тбилисский Международный фестиваль барокко был основан в 2015 году Тбилисским государственным камерным оркестром "Симфониетта Грузии" при поддержке министерства культуры.Фестиваль уже зарекомендовал себя, и ежегодно его посещают звезды мировой музыки барокко. Фестиваль барокко – первый и единственный в Закавказье фестиваль старинной музыки, произведения исполняются на инструментах эпохи барокко и в аутентичной манере исполнения.В разные годы гостями фестиваля становились лучшие исполнители музыки барокко: испанский гамбист Жорди Саваль, итальянский фаготист Серджио Аззолини и виолончелист Давид Амадио, немецкая скрипачка Кристин Буш, французский клавесинист Жан Рондо, оркестр "Берлинской академии старой музыки" и многие другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

анонсы , культура, культурная жизнь грузии, грузия, тбилиси, тбилисский фестиваль музыки барокко, тбилисский фестиваль музыки барокко - 2017