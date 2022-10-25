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Фестиваль музыки эпохи барокко пройдет в Тбилиси
Фестиваль музыки эпохи барокко пройдет в Тбилиси
Фестиваль уже зарекомендовал себя, и ежегодно его посещают звезды мировой музыки барокко 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T15:50+0400
2022-10-25T15:50+0400
2022-10-25T15:50+0400
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тбилисский фестиваль музыки барокко - 2017
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Восьмой по счету Международный фестиваль музыки эпохи барокко с участием местных и зарубежных артистов пройдет в столице Грузии с 9 по 27 ноября, говорится в сообщении организаторов.Концерты фестиваля состоятся 9, 11, 13, 15 и 27 ноября на малой сцене Национального театра Руставели, а 24 ноября – в Музыкально-культурном центре имени Джансуга Кахидзе.Ежегодный тбилисский Международный фестиваль барокко был основан в 2015 году Тбилисским государственным камерным оркестром "Симфониетта Грузии" при поддержке министерства культуры.Фестиваль уже зарекомендовал себя, и ежегодно его посещают звезды мировой музыки барокко. Фестиваль барокко – первый и единственный в Закавказье фестиваль старинной музыки, произведения исполняются на инструментах эпохи барокко и в аутентичной манере исполнения.В разные годы гостями фестиваля становились лучшие исполнители музыки барокко: испанский гамбист Жорди Саваль, итальянский фаготист Серджио Аззолини и виолончелист Давид Амадио, немецкая скрипачка Кристин Буш, французский клавесинист Жан Рондо, оркестр "Берлинской академии старой музыки" и многие другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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анонсы , культура, культурная жизнь грузии, грузия, тбилиси, тбилисский фестиваль музыки барокко, тбилисский фестиваль музыки барокко - 2017
анонсы , культура, культурная жизнь грузии, грузия, тбилиси, тбилисский фестиваль музыки барокко, тбилисский фестиваль музыки барокко - 2017
Фестиваль музыки эпохи барокко пройдет в Тбилиси
Фестиваль уже зарекомендовал себя, и ежегодно его посещают звезды мировой музыки барокко
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Восьмой по счету Международный фестиваль музыки эпохи барокко с участием местных и зарубежных артистов пройдет в столице Грузии с 9 по 27 ноября, говорится в сообщении организаторов.
Концерты фестиваля состоятся 9, 11, 13, 15 и 27 ноября на малой сцене Национального театра Руставели, а 24 ноября – в Музыкально-культурном центре имени Джансуга Кахидзе.
В разные дни зрители смогут посетить концерты "Грузинской симфониетты", оркестра "Галантная Европа" (Europa Galante), знаменитого итальянского скрипача и дирижера Фабио Бьонда, коллектива из Финляндии – Helsinki Baroque Orchestra и других.
Ежегодный тбилисский Международный фестиваль барокко был основан в 2015 году Тбилисским государственным камерным оркестром "Симфониетта Грузии" при поддержке министерства культуры.
Фестиваль уже зарекомендовал себя, и ежегодно его посещают звезды мировой музыки барокко.
Фестиваль барокко – первый и единственный в Закавказье фестиваль старинной музыки, произведения исполняются на инструментах эпохи барокко и в аутентичной манере исполнения.
В разные годы гостями фестиваля становились лучшие исполнители музыки барокко: испанский гамбист Жорди Саваль, итальянский фаготист Серджио Аззолини и виолончелист Давид Амадио, немецкая скрипачка Кристин Буш, французский клавесинист Жан Рондо, оркестр "Берлинской академии старой музыки" и многие другие.