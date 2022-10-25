https://sputnik-georgia.ru/20221025/gruzinskiy-bloger-poyavilas-na-oblozhke--frantsuzskogo-zhurnala--271632945.html
Грузинский блогер появилась на обложке французского журнала
Грузинский блогер появилась на обложке французского журнала
Девушка предстала на обложке журнала вместе с другими моделями 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T16:32+0400
2022-10-25T16:32+0400
2022-10-25T16:32+0400
грузия
новости
южная корея
тбилиси
кутаиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/19/271632441_0:315:1440:1125_1920x0_80_0_0_a199d72d5afa2433b906fee7836e8e6d.jpg
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Грузинский блогер София Квиникадзе, более известная как "Депрессивная грузинка в Южной Корее", появилась на обложке французского журнала MALVIE Magazine.София Кикнадзе поделилась приятной новостью со своими подписчиками. Девушка предстала на обложке журнала вместе с другими моделями. Не так давно она подписала контракт с южнокорейским агентством и стала моделью плюс-сайз. Новая профессия и статус Софии Квиникадзи оказались органичны, ведь девушка всегда выступала за разрушение стереотипов, положительное принятие различных аспектов внешности и повышение осведомленности об этических установках.Грузинский блогер София Квиникадзе, известная в соцсетях как Депрессивная грузинка в Южной Корее .София создала страницу после отъезда в Южную Корею и сейчас имеет более 363 тысяч подписчиков.Сама Квиникадзе раньше жила в городе Кутаиси на западе страны, однако с детства интересовалась корейским языком и культурой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
южная корея
тбилиси
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/19/271632441_0:180:1440:1260_1920x0_80_0_0_698f045690a6de6951f32d05fdccaccd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, южная корея, тбилиси, кутаиси
грузия, новости, южная корея, тбилиси, кутаиси
Грузинский блогер появилась на обложке французского журнала
Девушка предстала на обложке журнала вместе с другими моделями
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Грузинский блогер София Квиникадзе, более известная как "Депрессивная грузинка в Южной Корее", появилась на обложке французского журнала MALVIE Magazine.
София Кикнадзе поделилась приятной новостью со своими подписчиками. Девушка предстала на обложке журнала вместе с другими моделями.
Не так давно она подписала контракт с южнокорейским агентством и стала моделью плюс-сайз. Новая профессия и статус Софии Квиникадзи оказались органичны, ведь девушка всегда выступала за разрушение стереотипов, положительное принятие различных аспектов внешности и повышение осведомленности об этических установках.
Грузинский блогер София Квиникадзе, известная в соцсетях как Депрессивная грузинка в Южной Корее .София создала страницу после отъезда в Южную Корею и сейчас имеет более 363 тысяч подписчиков.
Сама Квиникадзе раньше жила в городе Кутаиси на западе страны, однако с детства интересовалась корейским языком и культурой.