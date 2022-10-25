https://sputnik-georgia.ru/20221025/gruzinskiy-bloger-poyavilas-na-oblozhke--frantsuzskogo-zhurnala--271632945.html

Грузинский блогер появилась на обложке французского журнала

Грузинский блогер появилась на обложке французского журнала

Девушка предстала на обложке журнала вместе с другими моделями 25.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-25T16:32+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Грузинский блогер София Квиникадзе, более известная как "Депрессивная грузинка в Южной Корее", появилась на обложке французского журнала MALVIE Magazine.София Кикнадзе поделилась приятной новостью со своими подписчиками. Девушка предстала на обложке журнала вместе с другими моделями. Не так давно она подписала контракт с южнокорейским агентством и стала моделью плюс-сайз. Новая профессия и статус Софии Квиникадзи оказались органичны, ведь девушка всегда выступала за разрушение стереотипов, положительное принятие различных аспектов внешности и повышение осведомленности об этических установках.Грузинский блогер София Квиникадзе, известная в соцсетях как Депрессивная грузинка в Южной Корее .София создала страницу после отъезда в Южную Корею и сейчас имеет более 363 тысяч подписчиков.Сама Квиникадзе раньше жила в городе Кутаиси на западе страны, однако с детства интересовалась корейским языком и культурой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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