https://sputnik-georgia.ru/20221025/ivanishvili-i-aliev-proveli-taynuyu-vstrechu-v-gruzii-271639085.html

Иванишвили и Алиев провели тайную встречу в Грузии?

Иванишвили и Алиев провели тайную встречу в Грузии?

В правящей партии опровергли информацию оппозиционного политика 25.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Информация о тайной встрече миллиардера и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Тбилиси в понедельник – абсолютный бред и глупость, заявил депутат от правящей "Грузинской мечты" Алуда Гудушаури.Заявление о тайной встрече Иванишвили с Алиевым сделал лидер "Лейбористской партии Грузии" Шалва Нателашвили на брифинге. Как утверждает оппозиционный политик, на встрече Иванишвили договорится с Алиевым "о распределении между клановыми семьями миллиардов, накопленных в результате транспортировки нефти и газа в Европу".Алиев посетил Грузию с однодневным рабочим визитом в понедельник. Иностранный гость провел встречу с главной грузинского правительства Ираклием Гарибашвили.В рамках визита Алиев и Гарибашвили обсудили совместные проекты в сферах торговли, транспорта и энергетики. Было заявлено, что страны продолжат проекты, которые помогут росту экспорта природного газа и электроэнергии из Азербайджана через Грузию на международные рынки.Кроме того, президент Азербайджана заявил о готовности запуска трехстороннего формата диалога на Южном Кавказе, с участием Грузии и Армении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, шалва нателашвили, бидзина иванишвили, ильхам алиев, азербайджан, армения, тбилисский международный аэропорт