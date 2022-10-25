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Иванишвили и Алиев провели тайную встречу в Грузии?
Иванишвили и Алиев провели тайную встречу в Грузии?
В правящей партии опровергли информацию оппозиционного политика 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T18:40+0400
2022-10-25T18:40+0400
2022-10-25T18:54+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Информация о тайной встрече миллиардера и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Тбилиси в понедельник – абсолютный бред и глупость, заявил депутат от правящей "Грузинской мечты" Алуда Гудушаури.Заявление о тайной встрече Иванишвили с Алиевым сделал лидер "Лейбористской партии Грузии" Шалва Нателашвили на брифинге. Как утверждает оппозиционный политик, на встрече Иванишвили договорится с Алиевым "о распределении между клановыми семьями миллиардов, накопленных в результате транспортировки нефти и газа в Европу".Алиев посетил Грузию с однодневным рабочим визитом в понедельник. Иностранный гость провел встречу с главной грузинского правительства Ираклием Гарибашвили.В рамках визита Алиев и Гарибашвили обсудили совместные проекты в сферах торговли, транспорта и энергетики. Было заявлено, что страны продолжат проекты, которые помогут росту экспорта природного газа и электроэнергии из Азербайджана через Грузию на международные рынки.Кроме того, президент Азербайджана заявил о готовности запуска трехстороннего формата диалога на Южном Кавказе, с участием Грузии и Армении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, шалва нателашвили, бидзина иванишвили, ильхам алиев, азербайджан, армения, тбилисский международный аэропорт
Иванишвили и Алиев провели тайную встречу в Грузии?
18:40 25.10.2022 (обновлено: 18:54 25.10.2022)
В правящей партии опровергли информацию оппозиционного политика
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Информация о тайной встрече миллиардера и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Тбилиси в понедельник – абсолютный бред и глупость, заявил депутат от правящей "Грузинской мечты" Алуда Гудушаури.
Заявление о тайной встрече Иванишвили с Алиевым сделал лидер "Лейбористской партии Грузии" Шалва Нателашвили на брифинге. Как утверждает оппозиционный политик, на встрече Иванишвили договорится с Алиевым "о распределении между клановыми семьями миллиардов, накопленных в результате транспортировки нефти и газа в Европу".
"Сегодня я услышал несколько грандиозных глупостей. Одной из них было то, что Иванишвили находился с Алиевым в "Шато Мухрани". Вы его где-то видели? Это абсолютный бред и глупость", - заявил Гудушаури в эфире "ТВ Пирвели".
Алиев посетил Грузию с однодневным рабочим визитом в понедельник. Иностранный гость провел встречу с главной грузинского правительства Ираклием Гарибашвили.
В рамках визита Алиев и Гарибашвили обсудили совместные проекты в сферах торговли, транспорта и энергетики. Было заявлено, что страны продолжат проекты, которые помогут росту экспорта природного газа и электроэнергии из Азербайджана через Грузию на международные рынки.
Кроме того, президент Азербайджана заявил о готовности запуска трехстороннего формата диалога на Южном Кавказе, с участием Грузии и Армении.