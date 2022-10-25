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Иверская икона Божьей Матери 26 октября 2022: молитвы, в чем помогает

Иверская икона Божьей Матери 26 октября 2022: молитвы, в чем помогает

Православная церковь 26 октября празднует день перенесения Иверской иконы Божьей Матери в Москву – это один из самых почитаемых образов Пресвятой Богородицы, прославившийся многочисленными чудесами

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2022-10-25T14:13+0400

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По преданию, чудотворную икону Богоматери написал апостол и евангелист Лука еще при жизни Божьей Матери и по Ее благословлению.Первое упоминание об этой иконе Божьей Матери относится к IX веку, когда в домах и храмах уничтожали христианские святыни, а с начала XI века она неотлучно пребывает в Иверском монастыре на горе Афон, в честь которого и была названа.Когда копию Иверской иконы Божьей Матери перенесли в Москву, в чем она помогает и какие молитвы возносят перед чудотворным образом, читайте в Sputnik Грузия.Как и когда появилась икона на РусиВесть о чудотворном образе Божьей Матери на Руси распространилась в XVII веке – копию Иверской иконы Пресвятой Богородицы в Москву прислали по просьбе архимандрита Новоспасской обители Никона (будущего Патриарха).Доставить копию иконы в Россию помогла Божья Матерь. По преданию, у афонских иноков, которые везли образ Пресвятой Богородицы в Москву, не хватило денег на переправу через Дунай, и Богоматерь, явившись богатому греку Мануилу Константиеву, велела заплатить за монахов перевозчикам-мусульманам.Иверскую икону Божьей Матери у Воскресенских ворот Китай-города встречала торжественная процессия во главе с царем Алексеем Михайловичем и Патриархом Иосифом в 1648 году 26 октября по новому стилю. В память об этом событии праздник и установлен.Дальнейшая судьбаВпоследствии списком Иверской иконы Божьей Матери владели царица Мария Ильинична и ее дочь – царевна Софья Алексеевна, принявшая в Смоленском Новодевичьем монастыре монашество.Святыню вернули в Новодевичий монастырь в мае 2012 года. Затем икону перенесли в Успенский собор обители, где она и пребывает по сей день, поскольку Смоленский собор – историческое место пребывания святыни, является летним храмом, в котором богослужения совершаются только несколько раз в году.Лишь однажды "Иверская" покинула Москву. В сентябре 1812 года ее вывезли во Владимир, вместе с Владимирской иконой, спасая святыни от французов.В чем помогаетПресвятая Богородица помогает всем, кто с верой возносит молитвы перед ее чудодейственной иконой.Иверская икона Божьей Матери помогает при разных тяжелых обстоятельствах – исцеляет от недугов телесных и душевных. В частности, икона помогает тем, кто раскаялся в грехах и хочет изменить свою жизнь.Иверская икона Божьей Матери помогает защитить жилище от различных неприятностей, в том числе и от пожаров, если повесить ее возле входа в дом.МолитвыМолитва перваяО Пресвятая Дево, Мати Господа, Царице Небесе и земли! Вонми многоболезненномувоздыханию душ наших призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовиюпоклоняющихся пречистому образу Твоему. Се бо, грехми погружаемии и скорбьмиобуреваемии, взирающе на Твой образ, яко живей Ти сущей с нами, приносим смиренная моления наша. Не имамы бо ни иныя помощи, ни инаго предстательства,ни утешения, токмо Тебе, о, Мати, всех скорбящих и обремененных! Помози нам,немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас, заблуждающих, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и тишине проводити, подаждь христианскую кончину и на Страшнем Суде Сына Твоего явисянам милосердая Заступница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую Заступницу рода христианскаго, со всеми угодившими Богу. Аминь.Молитва втораяО Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, приими недостойную молитву нашу, и сохрани нас от навета злых человек и от напрасныя смерти, идаруй нам прежде конца покаяние, на моление наше умилосердися, и радость впечали место даруй. И избави нас, Госпоже, от всякия беды и напасти, скорби ипечали и от всякаго зла. И сподоби нас, грешных рабов Твоих, одесную стати вовтором пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследники нас бытисподоби Царствия Небеснаго и жизни вечныя, со всеми святыми в бесконечные веки веков. Аминь.Материал подготовлен на основе открытых источников

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иверская икона божьей матери 26 октября 2022 молитвы