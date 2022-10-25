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https://sputnik-georgia.ru/20221025/iverskaya-ikona-bozhey-materi-26-oktyabrya-2022-molitvy-v-chem-pomogaet-271626668.html
Иверская икона Божьей Матери 26 октября 2022: молитвы, в чем помогает
Иверская икона Божьей Матери 26 октября 2022: молитвы, в чем помогает
Православная церковь 26 октября празднует день перенесения Иверской иконы Божьей Матери в Москву – это один из самых почитаемых образов Пресвятой Богородицы, прославившийся многочисленными чудесами
2022-10-25T14:13+0400
2022-10-25T14:13+0400
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По преданию, чудотворную икону Богоматери написал апостол и евангелист Лука еще при жизни Божьей Матери и по Ее благословлению.Первое упоминание об этой иконе Божьей Матери относится к IX веку, когда в домах и храмах уничтожали христианские святыни, а с начала XI века она неотлучно пребывает в Иверском монастыре на горе Афон, в честь которого и была названа.Когда копию Иверской иконы Божьей Матери перенесли в Москву, в чем она помогает и какие молитвы возносят перед чудотворным образом, читайте в Sputnik Грузия.Как и когда появилась икона на РусиВесть о чудотворном образе Божьей Матери на Руси распространилась в XVII веке – копию Иверской иконы Пресвятой Богородицы в Москву прислали по просьбе архимандрита Новоспасской обители Никона (будущего Патриарха).Доставить копию иконы в Россию помогла Божья Матерь. По преданию, у афонских иноков, которые везли образ Пресвятой Богородицы в Москву, не хватило денег на переправу через Дунай, и Богоматерь, явившись богатому греку Мануилу Константиеву, велела заплатить за монахов перевозчикам-мусульманам.Иверскую икону Божьей Матери у Воскресенских ворот Китай-города встречала торжественная процессия во главе с царем Алексеем Михайловичем и Патриархом Иосифом в 1648 году 26 октября по новому стилю. В память об этом событии праздник и установлен.Дальнейшая судьбаВпоследствии списком Иверской иконы Божьей Матери владели царица Мария Ильинична и ее дочь – царевна Софья Алексеевна, принявшая в Смоленском Новодевичьем монастыре монашество.Святыню вернули в Новодевичий монастырь в мае 2012 года. Затем икону перенесли в Успенский собор обители, где она и пребывает по сей день, поскольку Смоленский собор – историческое место пребывания святыни, является летним храмом, в котором богослужения совершаются только несколько раз в году.Лишь однажды "Иверская" покинула Москву. В сентябре 1812 года ее вывезли во Владимир, вместе с Владимирской иконой, спасая святыни от французов.В чем помогаетПресвятая Богородица помогает всем, кто с верой возносит молитвы перед ее чудодейственной иконой.Иверская икона Божьей Матери помогает при разных тяжелых обстоятельствах – исцеляет от недугов телесных и душевных. В частности, икона помогает тем, кто раскаялся в грехах и хочет изменить свою жизнь.Иверская икона Божьей Матери помогает защитить жилище от различных неприятностей, в том числе и от пожаров, если повесить ее возле входа в дом.МолитвыМолитва перваяО Пресвятая Дево, Мати Господа, Царице Небесе и земли! Вонми многоболезненномувоздыханию душ наших призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовиюпоклоняющихся пречистому образу Твоему. Се бо, грехми погружаемии и скорбьмиобуреваемии, взирающе на Твой образ, яко живей Ти сущей с нами, приносим смиренная моления наша. Не имамы бо ни иныя помощи, ни инаго предстательства,ни утешения, токмо Тебе, о, Мати, всех скорбящих и обремененных! Помози нам,немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас, заблуждающих, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и тишине проводити, подаждь христианскую кончину и на Страшнем Суде Сына Твоего явисянам милосердая Заступница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую Заступницу рода христианскаго, со всеми угодившими Богу. Аминь.Молитва втораяО Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, приими недостойную молитву нашу, и сохрани нас от навета злых человек и от напрасныя смерти, идаруй нам прежде конца покаяние, на моление наше умилосердися, и радость впечали место даруй. И избави нас, Госпоже, от всякия беды и напасти, скорби ипечали и от всякаго зла. И сподоби нас, грешных рабов Твоих, одесную стати вовтором пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследники нас бытисподоби Царствия Небеснаго и жизни вечныя, со всеми святыми в бесконечные веки веков. Аминь.Материал подготовлен на основе открытых источников
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иверская икона божьей матери 26 октября 2022 молитвы
иверская икона божьей матери 26 октября 2022 молитвы

Иверская икона Божьей Матери 26 октября 2022: молитвы, в чем помогает

14:13 25.10.2022
© photo: Sputnik / M. Yurchenko / Перейти в фотобанкИверская икона Божией Матери в церкви святых апостолов Петра и Павла
Иверская икона Божией Матери в церкви святых апостолов Петра и Павла - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2022
© photo: Sputnik / M. Yurchenko
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Православная церковь 26 октября празднует день перенесения Иверской иконы Божьей Матери в Москву – это один из самых почитаемых образов Пресвятой Богородицы, прославившийся многочисленными чудесами
По преданию, чудотворную икону Богоматери написал апостол и евангелист Лука еще при жизни Божьей Матери и по Ее благословлению.
Первое упоминание об этой иконе Божьей Матери относится к IX веку, когда в домах и храмах уничтожали христианские святыни, а с начала XI века она неотлучно пребывает в Иверском монастыре на горе Афон, в честь которого и была названа.
Когда копию Иверской иконы Божьей Матери перенесли в Москву, в чем она помогает и какие молитвы возносят перед чудотворным образом, читайте в Sputnik Грузия.

Как и когда появилась икона на Руси

Весть о чудотворном образе Божьей Матери на Руси распространилась в XVII веке – копию Иверской иконы Пресвятой Богородицы в Москву прислали по просьбе архимандрита Новоспасской обители Никона (будущего Патриарха).
Благословение написать икону Божьей Матери получил священник Иамвлих Романов. Но перед этим вся братия Иверского монастыря провела великое молебное пение с вечера до рассвета и, освятив воду со святыми мощами, облила святой водой чудотворную икону, а затем новую доску, приготовленную для написания образа.
Доставить копию иконы в Россию помогла Божья Матерь. По преданию, у афонских иноков, которые везли образ Пресвятой Богородицы в Москву, не хватило денег на переправу через Дунай, и Богоматерь, явившись богатому греку Мануилу Константиеву, велела заплатить за монахов перевозчикам-мусульманам.
Иверскую икону Божьей Матери у Воскресенских ворот Китай-города встречала торжественная процессия во главе с царем Алексеем Михайловичем и Патриархом Иосифом в 1648 году 26 октября по новому стилю. В память об этом событии праздник и установлен.

Дальнейшая судьба

Впоследствии списком Иверской иконы Божьей Матери владели царица Мария Ильинична и ее дочь – царевна Софья Алексеевна, принявшая в Смоленском Новодевичьем монастыре монашество.

Икона Иверской иконы Божьей Матери с 1654 года на протяжении трех с половиной столетий пребывала в Новодевичьей обители, а после ее закрытия хранилась в фондах Государственного Исторического музея.

Святыню вернули в Новодевичий монастырь в мае 2012 года. Затем икону перенесли в Успенский собор обители, где она и пребывает по сей день, поскольку Смоленский собор – историческое место пребывания святыни, является летним храмом, в котором богослужения совершаются только несколько раз в году.
Лишь однажды "Иверская" покинула Москву. В сентябре 1812 года ее вывезли во Владимир, вместе с Владимирской иконой, спасая святыни от французов.

В чем помогает

Пресвятая Богородица помогает всем, кто с верой возносит молитвы перед ее чудодейственной иконой.

Иверская икона Божьей Матери – один из самых удивительных образов. Она защищает, хранит, исцеляет и защищает от всех напастей, в том числе и от человеческих пороков.

Иверская икона Божьей Матери помогает при разных тяжелых обстоятельствах – исцеляет от недугов телесных и душевных. В частности, икона помогает тем, кто раскаялся в грехах и хочет изменить свою жизнь.
Иверская икона Божьей Матери помогает защитить жилище от различных неприятностей, в том числе и от пожаров, если повесить ее возле входа в дом.

Молитвы

Молитва первая
О Пресвятая Дево, Мати Господа, Царице Небесе и земли! Вонми многоболезненномувоздыханию душ наших призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовиюпоклоняющихся пречистому образу Твоему. Се бо, грехми погружаемии и скорбьмиобуреваемии, взирающе на Твой образ, яко живей Ти сущей с нами, приносим смиренная моления наша. Не имамы бо ни иныя помощи, ни инаго предстательства,ни утешения, токмо Тебе, о, Мати, всех скорбящих и обремененных! Помози нам,немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас, заблуждающих, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и тишине проводити, подаждь христианскую кончину и на Страшнем Суде Сына Твоего явисянам милосердая Заступница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую Заступницу рода христианскаго, со всеми угодившими Богу. Аминь.
Молитва вторая
О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, приими недостойную молитву нашу, и сохрани нас от навета злых человек и от напрасныя смерти, идаруй нам прежде конца покаяние, на моление наше умилосердися, и радость впечали место даруй. И избави нас, Госпоже, от всякия беды и напасти, скорби ипечали и от всякаго зла. И сподоби нас, грешных рабов Твоих, одесную стати вовтором пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследники нас бытисподоби Царствия Небеснаго и жизни вечныя, со всеми святыми в бесконечные веки веков. Аминь.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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