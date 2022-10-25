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Из Турции в Грузию пытались ввезти золото и медикаменты

Из Турции в Грузию пытались ввезти золото и медикаменты

В результате следственных мероприятий задержаны граждане Грузии и Азербайджана 25.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Грузинские таможенники предотвратили факт ввоза в страну незадекларированных медикаментов и изделий из золота через контрольно-пропускной пункт "Сарпи" на грузино-турецкой границе, говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии.Сотрудники ведомства выявили два факта попытки ввоза незадекларированного товара разного вида. В результате следственных мероприятий задержаны граждане Грузии и Азербайджана.Следствие идет по статье УК Грузии – нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, азербайджан, турция, тбилиси, минфин грузии, службы доходов минфина грузии, следственная служба минфина грузии