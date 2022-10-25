https://sputnik-georgia.ru/20221025/kapitan-sbornoy-gruzii-po-basketbolu-vosstanovilsya-posle-travmy-271633078.html

Капитан сборной Грузии по баскетболу восстановился после травмы

Капитан сборной Грузии по баскетболу восстановился после травмы

Возвращается Шенгелия вовремя - в середине ноября грузинской сборной предстоят важные отборочные матчи чемпионата мира 25.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-25T16:52+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия, получивший серьезную травму в матче против Нидерландов, возвращается на площадку уже 27 октября, сообщает Федерация баскетбола Грузии.Шенгелия травмировал плечо 24 августа в отборочном матче чемпионата мира 2023 года, который состоялся за несколько дней до старта Евробаскета.Возвращается Шенгелия как нельзя вовремя - в середине ноября грузинской сборной предстоят важные отборочные матчи чемпионата мира: 11 ноября в Исландии и 14 ноября против Италии в Тбилиси.31-летний Торнике Шенгелия перешел в "Виртус Болонья" весной после отъезда из российского ЦСКА. Несмотря на травму, "Виртус Болонья" перед началом нового сезона подписал контракт с грузинским баскетболистом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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