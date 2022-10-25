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Капитан сборной Грузии по баскетболу восстановился после травмы
Капитан сборной Грузии по баскетболу восстановился после травмы
Возвращается Шенгелия вовремя - в середине ноября грузинской сборной предстоят важные отборочные матчи чемпионата мира 25.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия, получивший серьезную травму в матче против Нидерландов, возвращается на площадку уже 27 октября, сообщает Федерация баскетбола Грузии.Шенгелия травмировал плечо 24 августа в отборочном матче чемпионата мира 2023 года, который состоялся за несколько дней до старта Евробаскета.Возвращается Шенгелия как нельзя вовремя - в середине ноября грузинской сборной предстоят важные отборочные матчи чемпионата мира: 11 ноября в Исландии и 14 ноября против Италии в Тбилиси.31-летний Торнике Шенгелия перешел в "Виртус Болонья" весной после отъезда из российского ЦСКА. Несмотря на травму, "Виртус Болонья" перед началом нового сезона подписал контракт с грузинским баскетболистом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, тбилиси, нидерланды, исландия, цска
спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, тбилиси, нидерланды, исландия, цска

Капитан сборной Грузии по баскетболу восстановился после травмы

16:52 25.10.2022
© photo: Sputnik / Mikhail Serbin / Перейти в фотобанкБаскетбол. Евролига. Матч "Анадолу Эфес" - ЦСКА
Баскетбол. Евролига. Матч Анадолу Эфес - ЦСКА - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2022
© photo: Sputnik / Mikhail Serbin
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Возвращается Шенгелия вовремя - в середине ноября грузинской сборной предстоят важные отборочные матчи чемпионата мира
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия, получивший серьезную травму в матче против Нидерландов, возвращается на площадку уже 27 октября, сообщает Федерация баскетбола Грузии.
Шенгелия травмировал плечо 24 августа в отборочном матче чемпионата мира 2023 года, который состоялся за несколько дней до старта Евробаскета.
"Грузинский форвард "Виртус Болонья" готов к игре, его ждут на площадке в матче Евролиги против "Реала" 27 октября в Мадриде", - говорится в сообщении.
Возвращается Шенгелия как нельзя вовремя - в середине ноября грузинской сборной предстоят важные отборочные матчи чемпионата мира: 11 ноября в Исландии и 14 ноября против Италии в Тбилиси.
31-летний Торнике Шенгелия перешел в "Виртус Болонья" весной после отъезда из российского ЦСКА. Несмотря на травму, "Виртус Болонья" перед началом нового сезона подписал контракт с грузинским баскетболистом.
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