https://sputnik-georgia.ru/20221025/kovarnye-kletki-zombi-uchenye-zayavili-ob-opasnosti-omolazhivayuschikh-preparatov-271619108.html

Коварные клетки-зомби. Ученые заявили об опасности омолаживающих препаратов

Коварные клетки-зомби. Ученые заявили об опасности омолаживающих препаратов

Американские биологи выяснили, что отработавшие свой срок клетки нужны организму, и избавление от них связано с определенными рисками 25.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-25T11:06+0400

2022-10-25T11:06+0400

2022-10-25T11:06+0400

наука

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24722/30/247223064_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_950bcd429696a85dc4654c7581e3c690.jpg

Кроме того, лечение сенолитиками — антивозрастными препаратами, которые очищают от стареющих клеток, — может дать опасные побочные эффекты, пишет колумнист РИА Новости Владислав Стрекопытов."Пожилые" клеткиУченые выделяют девять основных причин старения. Каждая связана с определенным биологическим механизмом, но все так или иначе сводятся к накоплению повреждений на молекулярном или клеточном уровне. Возрастное ослабление активности клеток называют клеточным старением. На каком-то этапе клетки перестают делиться, у них замедляется энергообмен, синтез РНК и белков, снижается эффективность репарации ДНК.Старые клетки называют сенесцентными, а процесс их накопления — сенесценцией. Опасность прежде всего в том, что вырабатываемые клетками-зомби цитокины вызывают системное воспаление, приводящее к атеросклерозу, артриту, артрозу, различным формам фиброза, дегенерации сетчатки, болезни Альцгеймера. Кроме того, иногда из-за мутаций эти клетки вдруг снова начинают делиться. Если организм их вовремя не уничтожит, они могут переродиться в злокачественные и вызвать онкологическое заболевание.Таблетки от старенияМногочисленные эксперименты на модельных организмах показывают, что удаление стареющих клеток идет на пользу и увеличивает продолжительность жизни. Есть целый класс лекарственных препаратов — сенолитиков, "вымывающих" такие клетки и восстанавливающих здоровье тканей.Сейчас сразу несколько фармацевтических компаний проводят доклинические и клинические испытания таких препаратов. Главная задача — исключить опасность канцерогенеза, возникающую, если клетки-зомби в результате воздействия опять приобретают способность активно делиться. Поэтому основное требование — сенолитики должны обладать еще и противоопухолевым действием, то есть вместе с сенесцентными удалять и онкогенные клетки.Не только вредные, но и полезныеЧтобы отличить клетки-зомби от нормальных, используют генетические маркеры. Один из главных признаков перехода клетки на путь необратимого старения — активация гена p16INK4a, который препятствует апоптозу. Большинство сенолитиков нацелено именно на клетки, экспрессирующие этот ген.В результате ученые увидели "маркеры старения" в том числе в молодых здоровых клетках, например в фибробластах базальной мембраны легких. Фибробласты — это самые распространенные клетки соединительной ткани, а базальная мембрана — ее тонкий слой, подстилающий эпителий. Причем сенесцентные клетки появляются в соединительной ткани практически сразу после рождения, и это никак не связано со старением.Наблюдая за действием p16INK4a-позитивных фибробластов в легких и других органах с барьерными функциями, таких как тонкий кишечник, толстая кишка и кожа, биологи установили, что эти клетки выполняют очень важную функцию. Располагаясь в базальной мембране рядом со стволовыми клетками эпителия, они передают им сигнал в случае воспаления или повреждения тканей. А это запускает регенерацию.Исходя из этого, исследователи предположили, что применение антивозрастных препаратов связано с риском нарушения регенеративной функции. Провели эксперимент. Мышей подвергли воздействию токсичного вещества — нафталина, вызывающего повреждение легких, и разбили на две группы. В одной животным давали распространенную комбинацию сенолитиков — дазатиниб с кверцетином, вторая была контрольной.У получавших сенолитические препараты заживление происходило медленнее, чем у мышей из контрольной группы, у которых сенесцентные клетки своей секрецией стимулировали стволовые клетки дыхательных путей к регенерации эпителия. Ранее американские ученые из клиники Майо указывали, что накопление стареющих клеток в почках способствует восстановлению этого органа после травм, при остром повреждении и хронических заболеваниях.Значит, клетки-зомби, на которые направлена омолаживающая терапия, тоже нужны. Если их удалять без разбора, организм теряет способность восстанавливать барьер, предотвращающий проникновение в организм инородных клеток и вредных химических веществ. А это грозит серьезными заболеваниями — от инфекций до рака.Авторы работы подчеркивают, что все это не отменяет преимуществ сенолитиков, но их действие должно быть избирательным и не затрагивать полезные клетки, участвующие в иммунных процессах и регенерации.Опасное омоложениеНа вопрос, принимать или не принимать антивозрастные препараты, однозначного ответа нет. С одной стороны, клеточное старение приводит к различным пагубным последствиям, включая хроническое воспаление, иммунный дефицит и истощение стволовых клеток. Нет полной ясности и с препаратами, долгосрочное действие которых пока не изучено. Помимо нарушения функции регенерации тканей, сенолитики могут дать и другие побочные эффекты. Одни провоцируют опасные изменения в костях, связанные с утратой губчатой костной ткани, которая содержит главный орган кроветворения — красный костный мозг. Другие, такие как навитоклакс, способны вызвать нейтропению — вымывание из крови одной из разновидностей лейкоцитов — нейтрофилов. Из-за этого человек становится более восприимчивым к бактериальным инфекциям — вплоть до летального исхода. Также зафиксированы случаи инсульта, заболеваний печени.К антивозрастной терапии следует относиться с осторожностью. Сенолитики должен назначать опытный специалист исходя из индивидуальных особенностей пациента. Иначе вред от них перевесит потенциальную пользу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

наука, новости, в мире