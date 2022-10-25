https://sputnik-georgia.ru/20221025/minzdrav-gruzii-anonsiruet-otkrytie-laboratorii-lekarstv-do-kontsa-goda-271636918.html

Минздрав Грузии анонсирует открытие лаборатории лекарств до конца года

Минздрав Грузии анонсирует открытие лаборатории лекарств до конца года

Лаборатория лекарств будет изучать качество местных и импортированных фармацевтических продуктов 25.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-25T18:19+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Собственная лаборатория лекарств, в которой будут следить за качеством медикаментов, появится в Грузии до конца года, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили.Национальная лаборатория лекарств будет изучать качество местных и импортированных фармацевтических продуктов. Для проверки качества медикаментов Грузии до сих пор приходится обращаться к лабораториям Европы, что связано как с временем, так и с определенными финансовыми затратами.По словам Азарашвили, ремонтные работы здания лаборатории идут в активном режиме. Что касается оснащения лаборатории, то все нужное оборудование уже на месте и очень скоро начнется его монтаж, отметил министр."Думаю, что до конца года лаборатория уже будет запущена. Медикаменты мы уже будем проверять на месте, и нам не понадобится их куда-то отправлять", - сказал на брифинге Азарашвили.Ранее в Минздраве Грузии заявили, что качество, коэффициент безопасности и эффективности медикаментов является одним из инструментов регулирования цен на них.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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