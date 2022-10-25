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https://sputnik-georgia.ru/20221025/minzdrav-gruzii-anonsiruet-otkrytie-laboratorii-lekarstv-do-kontsa-goda-271636918.html
Минздрав Грузии анонсирует открытие лаборатории лекарств до конца года
Минздрав Грузии анонсирует открытие лаборатории лекарств до конца года
Лаборатория лекарств будет изучать качество местных и импортированных фармацевтических продуктов 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T18:19+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Собственная лаборатория лекарств, в которой будут следить за качеством медикаментов, появится в Грузии до конца года, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили.Национальная лаборатория лекарств будет изучать качество местных и импортированных фармацевтических продуктов. Для проверки качества медикаментов Грузии до сих пор приходится обращаться к лабораториям Европы, что связано как с временем, так и с определенными финансовыми затратами.По словам Азарашвили, ремонтные работы здания лаборатории идут в активном режиме. Что касается оснащения лаборатории, то все нужное оборудование уже на месте и очень скоро начнется его монтаж, отметил министр."Думаю, что до конца года лаборатория уже будет запущена. Медикаменты мы уже будем проверять на месте, и нам не понадобится их куда-то отправлять", - сказал на брифинге Азарашвили.Ранее в Минздраве Грузии заявили, что качество, коэффициент безопасности и эффективности медикаментов является одним из инструментов регулирования цен на них.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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минздрав, минздрав грузии, зураб азарашвили, тбилиси, грузия, новости, общество

Минздрав Грузии анонсирует открытие лаборатории лекарств до конца года

18:19 25.10.2022
© Ministry of Defence of GeorgiaЗураб Азарашвили
Зураб Азарашвили - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2022
© Ministry of Defence of Georgia
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Лаборатория лекарств будет изучать качество местных и импортированных фармацевтических продуктов
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Собственная лаборатория лекарств, в которой будут следить за качеством медикаментов, появится в Грузии до конца года, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили.
Национальная лаборатория лекарств будет изучать качество местных и импортированных фармацевтических продуктов. Для проверки качества медикаментов Грузии до сих пор приходится обращаться к лабораториям Европы, что связано как с временем, так и с определенными финансовыми затратами.
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaПервая лаборатория контроля качества лекарств скоро откроется в Грузии
Первая лаборатория контроля качества лекарств скоро откроется в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2022
Первая лаборатория контроля качества лекарств скоро откроется в Грузии
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
По словам Азарашвили, ремонтные работы здания лаборатории идут в активном режиме. Что касается оснащения лаборатории, то все нужное оборудование уже на месте и очень скоро начнется его монтаж, отметил министр.
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaПервая лаборатория контроля качества лекарств скоро откроется в Грузии
Первая лаборатория контроля качества лекарств скоро откроется в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2022
Первая лаборатория контроля качества лекарств скоро откроется в Грузии
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
"Думаю, что до конца года лаборатория уже будет запущена. Медикаменты мы уже будем проверять на месте, и нам не понадобится их куда-то отправлять", - сказал на брифинге Азарашвили.
Ранее в Минздраве Грузии заявили, что качество, коэффициент безопасности и эффективности медикаментов является одним из инструментов регулирования цен на них.
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