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На участке трассы Восток-Запад в Грузии запретят движение трейлеров
На участке трассы Восток-Запад в Грузии запретят движение трейлеров
Движение для других видов автотранспорта на данном участке будет свободно 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T23:14+0400
2022-10-25T23:14+0400
2022-10-25T23:14+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт - Sputnik. Движение транспорта с прицепом и полуприцепом будет запрещено в течение суток на перевале Насакирала трассы, связывающей регион Имерети с Аджарией, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.В частности, движение на перевале Насакирала трассы Саджавахо -Чохатаури- Озургети-Кобулети будет закрыто для трейлеров с 08:00 26 октября по 08:00 27 октября из-за асфальтоукладочных работ.Движение для других видов автотранспорта на данном участке будет свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, имерети, аджария, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, имерети, аджария, департамент автомобильных дорог
На участке трассы Восток-Запад в Грузии запретят движение трейлеров
Движение для других видов автотранспорта на данном участке будет свободно
ТБИЛИСИ, 25 окт - Sputnik. Движение транспорта с прицепом и полуприцепом будет запрещено в течение суток на перевале Насакирала трассы, связывающей регион Имерети с Аджарией, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.
В частности, движение на перевале Насакирала трассы Саджавахо -Чохатаури- Озургети-Кобулети будет закрыто для трейлеров с 08:00 26 октября по 08:00 27 октября из-за асфальтоукладочных работ.
Движение для других видов автотранспорта на данном участке будет свободно.