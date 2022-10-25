https://sputnik-georgia.ru/20221025/na-uchastke-trassy-vostok-zapad-v-gruzii-zapretyat-dvizhenie-treylerov-271647697.html

На участке трассы Восток-Запад в Грузии запретят движение трейлеров

На участке трассы Восток-Запад в Грузии запретят движение трейлеров

Движение для других видов автотранспорта на данном участке будет свободно 25.10.2022, Sputnik Грузия

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новости

общество

имерети

аджария

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 25 окт - Sputnik. Движение транспорта с прицепом и полуприцепом будет запрещено в течение суток на перевале Насакирала трассы, связывающей регион Имерети с Аджарией, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.В частности, движение на перевале Насакирала трассы Саджавахо -Чохатаури- Озургети-Кобулети будет закрыто для трейлеров с 08:00 26 октября по 08:00 27 октября из-за асфальтоукладочных работ.Движение для других видов автотранспорта на данном участке будет свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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