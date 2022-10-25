https://sputnik-georgia.ru/20221025/narodnye-primety-na-noyabr-2022-kakoy-budet-zima-271639900.html

Народные приметы на ноябрь 2022: какой будет зима?

Народные приметы на ноябрь 2022: какой будет зима?

С давних пор по народным приметам на ноябрь люди предвидели, какой будет зима, и встречали зимнюю стужу во всеоружии

2022-10-25T19:45+0400

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справки

погода

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И в наши дни многие больше доверяют предсказаниям по народным приметам, которые передавались на протяжении веков из поколения в поколение, чем долгосрочным прогнозам метеорологов.О народных приметах в ноябре 2022, которые предскажут, какой будет наступающая 2022-2023 зима, читайте на Sputnik Грузия.Какой будет зима – народные приметыВ последний месяц осени в старину по народным приметам определяли, какой будет зима и даже весна. В частности, будет ли зима долгой и холодной или рано потеплеет, каким будет урожай и так далее.Первого ноября обычно встречали зиму, так как в это время ударяли первые морозы, поэтому была такая примета, кто не мерзнет в ноябре, тому и крещенские морозы не страшны.По народным приметам зима будет суровой, если ноябрь выдался теплым. А если в конце ноября будут сильные снегопады – это примета, указывающая, что зима будет сравнительно мягкой.Плохая примета солнечная безоблачная погода в ноябре – она предвещает неурожайный и голодный год.По народным приметам, если снег в ноябре выпадет на сухую землю - он быстро растает, а много снега в последний месяц осени указывают, что весна будет ранней, а лето – урожайным.Иней в ноябре на деревьях - к морозам, а туман - к оттепели. Зима, по приметам, будет мягкой, если в ноябре на улице и дома будут комары и большая часть уток в теплые края не улетят.По народным приметам, зима будет долгой и морозной, если до конца ноября деревья сбросить листву не успеют.Подснежники зацветут рано, если снег, выпавший на сырую землю, не растает, а если выпадет на замерзшую землю - это примета, указывающая на хороший урожай хлеба.Есть примета, что если до 21 ноября земля не промерзнет, то до 19 декабря снег не ляжет.По народным приметам, ягод и грибов будущим летом будет видимо-невидимо, если 24 ноября много звезд на небе. И чтобы эта примета обязательно сбылась, в этот день в старину заваривали чай с сушеными ягодами.В конце мая ожидается ненастье, если на Филиппов день - 27 ноября - облачно или идет снег. По приметам, дождь 27 ноября к богатому урожаю пшеницы, а иней – уродится овес.В день Григория Зимоуказателя – 30 ноября, предсказывали погоду на наступающую зиму. Если в последний день ноября морозно – это явная примета, что зима будет суровой.В целом в ноябре погода переменчива - довольно часты переходы от тепла к холоду и обратно. Поэтому часто на один и тот же день ноября порой приходятся абсолютно противоположные приметы.Нельзя со счетов сбрасывать и глобальное изменение климата, которое внесло свои коррективы в погоду, однако учитывать народные приметы, накопленные тысячелетиями, нужно.Материал подготовлен на основе открытых источников

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народные приметы на ноябрь 2022