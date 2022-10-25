https://sputnik-georgia.ru/20221025/novyy-premer-ministr-britanii-vtupil-v-dolzhnost-271637613.html

Новый премьер-министр Британии вступил в должность

Новый премьер-министр Британии вступил в должность

В своей первой речи в новом качестве Сунак заявил, что Великобритания сталкивается с большими вызовами в сфере экономики, которые потребует непростых решений... 25.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-25T17:38+0400

2022-10-25T17:38+0400

2022-10-25T18:22+0400

в мире

политика

новости

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23965/97/239659701_0:97:1921:1177_1920x0_80_0_0_fe077899ad430874f6eb6b011b439de6.jpg

ТБИЛИСИ, 25 окт - Sputnik. Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром и поручил ему сформировать правительство.Накануне Сунак был избран главой Консервативной партии Великобритании. Он стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на этот пост, после того как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру.В своей первой речи в новом качестве Сунак заявил, что Великобритания сталкивается с большими вызовами в сфере экономики, которые потребует непростых решений от правительства."Прямо сейчас наша страна сталкивается с глубоким экономическим кризисом. Последствия ковида все еще ощущаются", – отметил глава британского правительства.По его словам, ситуация на Украине дестабилизировала энергетические рынки и нарушила цепочки поставок."Экономическая стабильность и доверие будут поставлены во главу угла правительства. Это означает, что предстоит принять сложные решения", – пояснил он.Отметим, что Риши Сунак стал первым премьером, который был назначен королем Карлом III, и уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня и также подала в отставку, столкнувшись с критикой из-за нового "плана поддержки" экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер государственного долга.

великобритания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, новости, великобритания