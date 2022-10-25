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Оппозиция неспособна взять на себя ответственность – депутат о деполяризации в Грузии
Оппозиция неспособна взять на себя ответственность – депутат о деполяризации в Грузии
Деполяризация является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Снижение поляризации невозможно без участия обеих сторон, однако радикальная часть оппозиции неспособна отказаться от узкопартийных интересов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Алуда Гудушаури, комментируя заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.Прайс заявил, что США встревожены некоторыми действиями правительства Грузии, в том числе приостановкой или отменой важных демократических реформ, что привело к регрессу на пути к членству в ЕС, а также углубило поляризацию в грузинском обществе.Деполяризация является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.По словам Гудушаури, цифры говорят сами за себя и в плане выполнения реформ Грузия опережает по всем позициям как Украину, так и Молдову."Почему Нед Прайс критикует нас? Это должны спросить у него", - добавил Гудушаури.Правящая партия Грузии работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.Остальная часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", разработала свои предложения в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Грузия выполнит все рекомендации для получения статуса кандидата в ЕС. Глава правительства также обратился к бойкотирующей работу в парламенте оппозиции с призывом принять участие в рабочих группах по выполнению рекомендаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Оппозиция неспособна взять на себя ответственность – депутат о деполяризации в Грузии
17:17 25.10.2022 (обновлено: 18:17 25.10.2022)
Деполяризация является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Снижение поляризации невозможно без участия обеих сторон, однако радикальная часть оппозиции неспособна отказаться от узкопартийных интересов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Алуда Гудушаури, комментируя заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.
Прайс заявил, что США встревожены некоторыми действиями правительства Грузии, в том числе приостановкой или отменой важных демократических реформ, что привело к регрессу на пути к членству в ЕС, а также углубило поляризацию в грузинском обществе.
"Ответ простой и четкий: для деполяризации необходима готовность обеих сторон… Объективные международные партнеры очень хорошо увидели, что радикальная часть оппозиции неспособна взять на себя политическую ответственность, отказаться от узкопартийных интересов и хоть раз поставить на первый план интересы страны", - заявил Гудушаури.
Деполяризация является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.
По словам Гудушаури, цифры говорят сами за себя и в плане выполнения реформ Грузия опережает по всем позициям как Украину, так и Молдову.
"Почему Нед Прайс критикует нас? Это должны спросить у него", - добавил Гудушаури.
Правящая партия Грузии работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.
Остальная часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", разработала свои предложения в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.
Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Грузия выполнит все рекомендации для получения статуса кандидата в ЕС. Глава правительства также обратился к бойкотирующей работу в парламенте оппозиции с призывом принять участие в рабочих группах по выполнению рекомендаций.