https://sputnik-georgia.ru/20221025/premer-gruzii-nazval-obschie-tseli-s-prezidentom-azerbaydzhana-271637753.html
Премьер Грузии назвал общие цели с президентом Азербайджана
Премьер Грузии назвал общие цели с президентом Азербайджана
Глава грузинского правительства оценил итоги визита азербайджанского лидера 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T18:00+0400
2022-10-25T18:00+0400
2022-10-25T18:21+0400
политика
грузия
новости
ираклий гарибашвили
азербайджан
тбилиси
армения
тбилисский международный аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22902/13/229021314_0:38:1201:713_1920x0_80_0_0_727513bea22b3af28e84caea52c43ba6.jpg
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Мирное сотрудничество и благополучие на Южном Кавказе является общей целью Грузии и Азербайджана, написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Грузию с однодневным рабочим визитом в понедельник посетил президент Азербайджана, который провел встречу с главой грузинского правительства Ираклием Гарибашвили.В рамках визита Алиев и Гарибашвили обсудили совместные проекты в сферах торговли, транспорта и энергетики. Было заявлено, что страны продолжат проекты, которые помогут росту экспорта природного газа и электроэнергии из Азербайджана через Грузию на международные рынки.Кроме того, президент Азербайджана заявил о готовности запуска трехстороннего формата диалога на Южном Кавказе, с участием Грузии и Армении.Глава Азербайджана уже покинул страну на частном самолете. В Тбилисский международный аэропорт его проводил лично премьер Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
азербайджан
тбилиси
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22902/13/229021314_100:0:1099:749_1920x0_80_0_0_15e174e02b9cc0686a565a5c340aaaa1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, азербайджан, тбилиси, армения, тбилисский международный аэропорт
политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, азербайджан, тбилиси, армения, тбилисский международный аэропорт
Премьер Грузии назвал общие цели с президентом Азербайджана
18:00 25.10.2022 (обновлено: 18:21 25.10.2022)
Глава грузинского правительства оценил итоги визита азербайджанского лидера
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Мирное сотрудничество и благополучие на Южном Кавказе является общей целью Грузии и Азербайджана, написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Грузию с однодневным рабочим визитом в понедельник посетил президент Азербайджана, который провел встречу с главой грузинского правительства Ираклием Гарибашвили.
"Я счастлив принять у себя президента Алиева. Мы обсудили долгосрочное стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией, его перспективы и огромный потенциал. Наша общая цель - обеспечить дружбу, мирное сотрудничество и благополучие в регионе", - написал премьер в микроблоге Twitter.
В рамках визита Алиев и Гарибашвили обсудили совместные проекты в сферах торговли, транспорта и энергетики. Было заявлено, что страны продолжат проекты, которые помогут росту экспорта природного газа и электроэнергии из Азербайджана через Грузию на международные рынки.
Кроме того, президент Азербайджана заявил о готовности запуска трехстороннего формата диалога на Южном Кавказе, с участием Грузии и Армении.
Глава Азербайджана уже покинул страну на частном самолете. В Тбилисский международный аэропорт его проводил лично премьер Грузии.