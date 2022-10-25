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Премьер Грузии назвал общие цели с президентом Азербайджана

Премьер Грузии назвал общие цели с президентом Азербайджана

Глава грузинского правительства оценил итоги визита азербайджанского лидера 25.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-25T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Мирное сотрудничество и благополучие на Южном Кавказе является общей целью Грузии и Азербайджана, написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Грузию с однодневным рабочим визитом в понедельник посетил президент Азербайджана, который провел встречу с главой грузинского правительства Ираклием Гарибашвили.В рамках визита Алиев и Гарибашвили обсудили совместные проекты в сферах торговли, транспорта и энергетики. Было заявлено, что страны продолжат проекты, которые помогут росту экспорта природного газа и электроэнергии из Азербайджана через Грузию на международные рынки.Кроме того, президент Азербайджана заявил о готовности запуска трехстороннего формата диалога на Южном Кавказе, с участием Грузии и Армении.Глава Азербайджана уже покинул страну на частном самолете. В Тбилисский международный аэропорт его проводил лично премьер Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, азербайджан, тбилиси, армения, тбилисский международный аэропорт