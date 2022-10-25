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Сельское хозяйство Грузии нуждается в серьезном реформировании - эксперт
Сельское хозяйство Грузии нуждается в серьезном реформировании - эксперт
Грузинская продукция имеет все шансы стать конкурентной на международных рынках, считает эксперт 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T21:16+0400
2022-10-25T21:21+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. При большом потенциале отрасль сельского хозяйства в Грузии развивается очень медленными темпами, заявил бывший замминистра сельского хозяйства Грузии, доктор экономических наук Гоча Цопурашвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Развитие сельского хозяйства и импортозамещение являются приоритетом грузинских властей. В рамках 10-летнего плана правительства планируется усилить села, увеличить местное производство и, как следствие, снизить уровень бедности в регионах. К 2030 году совместные инвестиции правительства и частного сектора в сельское хозяйство должны составить 7 миллиардов лари.По словам эксперта, грузинская продукция имеет все шансы стать конкурентной на международных рынках, но для этого нужно проделать большую работу и учесть системные организационные, структурные, технологические моменты.Цопурашвили отметил, что также медленно развивается и процесс продовольственной безопасности. По его словам, при прежней власти в Грузии 80% рынка составляла импортированная продукция, а 20% - местная. Это продукты, которые обеспечивают продовольственную безопасность: пшеница, ячмень, кукуруза, молоко и молочные продукты, сахар, жиры. Сейчас это соотношение примерно 70%/30%."Улучшение есть, но не такое, какое ожидалось", - отметил он.Эксперт вспомнил период, когда он руководил первой госстратегией развития сельхозотрасли на 2015-2020 годы. По его словам, в этой стратегии семь основных направлений, среди которых важной была выделена продовольственная безопасность."Если взять всю картину, видно, что на процентов 10-20% выполнены поставленные задачи. Если подытожить, то процесс идет очень медленными темпами", - сказал эксперт.Большой проблемой для Грузии Цопурашвили назвал вопрос прослеживаемости продукции и сертифицирования. Это для Грузии обязательство перед Евросоюзом в рамках Соглашения о свободной и всеобъемлющей торговле, а также документацию о месте выращивания, хранения и т.д. грузинской продукции с прошлого года требует и Россия."То есть эта прослеживаемость для Грузии - одна из важных задач, и медлить с этим нельзя", - подчеркнул он.Импортозамещение и диверсификация рынковПо словам Цопурашвили, несмотря на попытки властей Грузии продвигать грузинское вино на мировых рынках, Россия и страны региона остаются лидерами по импорту этой продукции.По данным Национального агентства вина, в 2021 году Грузия экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эти показатели являются рекордными за всю историю страны.Россия была на первом месте среди основных стран-импортеров грузинского вина, куда было экспортировано более 62 миллионов бутылок – 57% от общего объема экспорта."Как не говори, грузинская продукция намного интереснее для стран – бывших советских республик", - уверяет Цопурашвили.По словам Цопурашвили грузинская продукция обладает особыми вкусовыми качествами благодаря микрозонам, в которых они производятся."Микрозонное преимущество очень важно. А в Европе у них все есть. Поэтому популяризация грузинской продукции в Европе идет очень трудно. Мы должны использовать наши возможности микрозоны, в первую очередь, для северных стран, где этого конкретно нет", - сказал эксперт.Кроме того, Цопурашвили пояснил, почему не удается диверсификация рынков по ряду продуктов. В частности, Россия уже многие годы является самым крупным поставщиком пшеницы и муки в Грузию.По информации бывшего замглавы Минсельхоза, Россия на третьем месте по производству пшеницы в мире, но по экспорту на первом месте. Китай и Индия опережают по объемам производства, но они сами покупают исходя из местного спроса.По цене и качеству российская пшеница самая выгодная для Грузии.Единственным выходом он считает рост местного производства пшеницы, в которое, по его словам, нужно так же вкладывать, как в развитие винодельческой отрасли и т.д.Село на первом местеЦопурашвили считает, что Грузии нужна очень серьезная реформа, в первую очередь, чтобы структурно организовать большие и средние предприятия, чтобы у жителей сел не было причин покидать родные края.Большая проблема в Грузии также в трудном внедрении инновационных технологий в сельском хозяйстве, в доступности госпрограмм, а также в парцелляции земли, считает эксперт.По его словам, чтобы жители захотели вернуться в села, надо для них закреплять материальную базу. Государство должно думать о том, в какой форме, в каком направлении какой регион развивать.Программы развития села должны готовится не только центральными властями, но и местными, которые знают ситуацию изнутри, заключил эксперт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, сельское хозяйство, пресс-центр
грузия, экономика, новости, сельское хозяйство, пресс-центр

Сельское хозяйство Грузии нуждается в серьезном реформировании - эксперт

21:16 25.10.2022 (обновлено: 21:21 25.10.2022)
© photo: Sputnik / StringerГоча Цопурашвили
Гоча Цопурашвили - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Грузинская продукция имеет все шансы стать конкурентной на международных рынках, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. При большом потенциале отрасль сельского хозяйства в Грузии развивается очень медленными темпами, заявил бывший замминистра сельского хозяйства Грузии, доктор экономических наук Гоча Цопурашвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Развитие сельского хозяйства и импортозамещение являются приоритетом грузинских властей. В рамках 10-летнего плана правительства планируется усилить села, увеличить местное производство и, как следствие, снизить уровень бедности в регионах. К 2030 году совместные инвестиции правительства и частного сектора в сельское хозяйство должны составить 7 миллиардов лари.
"Для Грузии это очень важная отрасль. Можно сказать, что один из главных экономических секторов, который можно развивать, и у которого есть очень серьезный потенциал… Мы двигаемся в этом направлении очень медленно", - сказал Цопурашвили.
По словам эксперта, грузинская продукция имеет все шансы стать конкурентной на международных рынках, но для этого нужно проделать большую работу и учесть системные организационные, структурные, технологические моменты.
Цопурашвили отметил, что также медленно развивается и процесс продовольственной безопасности. По его словам, при прежней власти в Грузии 80% рынка составляла импортированная продукция, а 20% - местная. Это продукты, которые обеспечивают продовольственную безопасность: пшеница, ячмень, кукуруза, молоко и молочные продукты, сахар, жиры. Сейчас это соотношение примерно 70%/30%.
"Улучшение есть, но не такое, какое ожидалось", - отметил он.
© photo: Sputnik / StringerГоча Цопурашвили
Гоча Цопурашвили - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2022
Гоча Цопурашвили
© photo: Sputnik / Stringer
Эксперт вспомнил период, когда он руководил первой госстратегией развития сельхозотрасли на 2015-2020 годы. По его словам, в этой стратегии семь основных направлений, среди которых важной была выделена продовольственная безопасность.
"Если взять всю картину, видно, что на процентов 10-20% выполнены поставленные задачи. Если подытожить, то процесс идет очень медленными темпами", - сказал эксперт.
Большой проблемой для Грузии Цопурашвили назвал вопрос прослеживаемости продукции и сертифицирования. Это для Грузии обязательство перед Евросоюзом в рамках Соглашения о свободной и всеобъемлющей торговле, а также документацию о месте выращивания, хранения и т.д. грузинской продукции с прошлого года требует и Россия.
"То есть эта прослеживаемость для Грузии - одна из важных задач, и медлить с этим нельзя", - подчеркнул он.

Импортозамещение и диверсификация рынков

По словам Цопурашвили, несмотря на попытки властей Грузии продвигать грузинское вино на мировых рынках, Россия и страны региона остаются лидерами по импорту этой продукции.
"Все равно уже сколько лет, половину этого вина мы продаем в Россию, а если взять весь регион, то где-то 70% мы продаем в соседние страны. В этом плане Россия остается стратегическим покупателем грузинского вина, и другой продукции", сказал он.
По данным Национального агентства вина, в 2021 году Грузия экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эти показатели являются рекордными за всю историю страны.
Россия была на первом месте среди основных стран-импортеров грузинского вина, куда было экспортировано более 62 миллионов бутылок – 57% от общего объема экспорта.
"Как не говори, грузинская продукция намного интереснее для стран – бывших советских республик", - уверяет Цопурашвили.
© photo: Sputnik / StringerГоча Цопурашвили
Гоча Цопурашвили - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2022
Гоча Цопурашвили
© photo: Sputnik / Stringer
По словам Цопурашвили грузинская продукция обладает особыми вкусовыми качествами благодаря микрозонам, в которых они производятся.
"Микрозонное преимущество очень важно. А в Европе у них все есть. Поэтому популяризация грузинской продукции в Европе идет очень трудно. Мы должны использовать наши возможности микрозоны, в первую очередь, для северных стран, где этого конкретно нет", - сказал эксперт.
Кроме того, Цопурашвили пояснил, почему не удается диверсификация рынков по ряду продуктов. В частности, Россия уже многие годы является самым крупным поставщиком пшеницы и муки в Грузию.
По информации бывшего замглавы Минсельхоза, Россия на третьем месте по производству пшеницы в мире, но по экспорту на первом месте. Китай и Индия опережают по объемам производства, но они сами покупают исходя из местного спроса.
По цене и качеству российская пшеница самая выгодная для Грузии.

"Альтернатива этого европейская пшеница. Можно купить в Канаде и США, но по логистике мы понимаем, какая цена будет", сказал Цопурашвили.

Единственным выходом он считает рост местного производства пшеницы, в которое, по его словам, нужно так же вкладывать, как в развитие винодельческой отрасли и т.д.

Село на первом месте

Цопурашвили считает, что Грузии нужна очень серьезная реформа, в первую очередь, чтобы структурно организовать большие и средние предприятия, чтобы у жителей сел не было причин покидать родные края.
"Как в европейских странах – кооперации, какие-то кластерные организации, но без этой цепочки не получается. Если фермерское хозяйство не станет бизнесом, всегда будет трудно. Государство помогает, но это лишь один шаг", сказал он.
Большая проблема в Грузии также в трудном внедрении инновационных технологий в сельском хозяйстве, в доступности госпрограмм, а также в парцелляции земли, считает эксперт.
По его словам, чтобы жители захотели вернуться в села, надо для них закреплять материальную базу. Государство должно думать о том, в какой форме, в каком направлении какой регион развивать.
© photo: Sputnik / StringerГоча Цопурашвили
Гоча Цопурашвили - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2022
Гоча Цопурашвили
© photo: Sputnik / Stringer
Программы развития села должны готовится не только центральными властями, но и местными, которые знают ситуацию изнутри, заключил эксперт.
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