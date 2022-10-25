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"Скажи нет отравлению свинцом" – Грузия присоединилась к международной неделе ВОЗ

"Скажи нет отравлению свинцом" – Грузия присоединилась к международной неделе ВОЗ

В течение недели организации проводят различные образовательные и информационные мероприятия на эту тему 25.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Грузия присоединилась к международной неделе ВОЗ под слоганом "Скажи нет отравлению свинцом", сообщается на сайте Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии.Главная цель мероприятия, которое проходит 23-29 октября, – повышение информированности людей об интоксикации свинцом, а также мобилизация сил для предотвращения отравления детей этим тяжелым металлом.В 2017 году ООН принял резолюцию, направленную на искоренение красителей, содержащих свинец. В организации уверены, что с полным искоренением красителей, содержащих свинец, значительно сократятся случаи заболевания и смерти, вызванных загрязнением опасными химическими веществами воды, почвы и воздуха.Международная неделя превенции интоксикации свинцом проходит каждый год под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Глобального альянса против свинцовых красок.Данная неделя была основана сенатом США в 1999 году и каждый год проходит в конце октября. В течение последней недели октября многие организации мира проводят различные образовательные и информационные мероприятия на эту тему.Исследования показали, что из-за воздействия свинца на организм человека в 2017 году в мире умерло более миллиона человек.Отравление свинцом в Грузии В Грузии в этом году начали изучение источников воды, загрязненных свинцом. Согласно исследованиям специалистов, особенно высокий показатель свинца зафиксирован в четырех регионах страны – Аджария, Гурия, Самегрело и Имерети.В 2020 году Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии от Детского фонда ООН получил специальное лабораторное устройство, которое используется для определения токсичных металлов в крови, воде, продуктах и так далее.Устройство было приобретено с целью изучения источников свинца в Грузии.В 2019 году в Грузии исследовали более 1,5 тысячи образцов крови детей в возрасте 2-7 лет. Исследование показало, что у 41% детей в Грузии содержание свинца приблизительно десять раз превышает содержание, установленное в развитых странах.Свинец опасен для мозга, особенно среди младенцев и детей до пяти лет. Высокое содержание свинца в организме вызывает разные неврологические и физические нарушения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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