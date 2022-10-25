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https://sputnik-georgia.ru/20221025/teatr-astana-balet-vystupit-v-tbilisi-271640980.html
Театр "Астана Балет" выступит в Тбилиси
Театр "Астана Балет" выступит в Тбилиси
Труппа из Астаны покажет в Тбилиси свои лучшие хореографические постановки 25.10.2022, Sputnik Грузия
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балет
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культура
грузия
новости
тбилисский театр оперы и балета
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Труппа театра "Астана Балет" из Казахстана представит на сцене тбилисского театра оперы и балета им. З. Палиашвили два спектакля 14 и 15 ноября."Астана Балет" 14 ноября представит современный балет казахстанского хореографа, главного балетмейстера театра Мукарам Авахри "Саломея" (Salome), поставленный по мотивам пьесы Оскара Уайльда об известном библейском сюжете в оригинальной интерпретации.Также в этот день зрители смогут увидеть одноактный балет "A Fuego Lento" ("Медленный огонь") в хореографии Рикардо Амаранте.Уже 15 ноября театральный коллектив покажет программу "Наследие Великой Степи" - национальный дивертисмент, включающий в себя различные хореографические миниатюры хореографов Айгуль Тати и Мукарам Авахри.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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балет, анонсы , тбилиси, казахстан, культура, грузия, новости, тбилисский театр оперы и балета
балет, анонсы , тбилиси, казахстан, культура, грузия, новости, тбилисский театр оперы и балета

Театр "Астана Балет" выступит в Тбилиси

20:31 25.10.2022
© photo: Sputnik / StringerТбилисский государственный театр оперы и балета им Захария Палиашвили
Тбилисский государственный театр оперы и балета им Захария Палиашвили - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Труппа из Астаны покажет в Тбилиси свои лучшие хореографические постановки
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Труппа театра "Астана Балет" из Казахстана представит на сцене тбилисского театра оперы и балета им. З. Палиашвили два спектакля 14 и 15 ноября.
"Старейший театр оперы и балета Тбилиси им. З. Палиашвили принимает нашу труппу в ноябре с программой современных балетов и жемчужины репертуара – "Наследие Великой Степи", - пишут организаторы.
"Астана Балет" 14 ноября представит современный балет казахстанского хореографа, главного балетмейстера театра Мукарам Авахри "Саломея" (Salome), поставленный по мотивам пьесы Оскара Уайльда об известном библейском сюжете в оригинальной интерпретации.
Также в этот день зрители смогут увидеть одноактный балет "A Fuego Lento" ("Медленный огонь") в хореографии Рикардо Амаранте.
Уже 15 ноября театральный коллектив покажет программу "Наследие Великой Степи" - национальный дивертисмент, включающий в себя различные хореографические миниатюры хореографов Айгуль Тати и Мукарам Авахри.
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