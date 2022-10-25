https://sputnik-georgia.ru/20221025/teatr-astana-balet-vystupit-v-tbilisi-271640980.html

Театр "Астана Балет" выступит в Тбилиси

Театр "Астана Балет" выступит в Тбилиси

Труппа из Астаны покажет в Тбилиси свои лучшие хореографические постановки 25.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Труппа театра "Астана Балет" из Казахстана представит на сцене тбилисского театра оперы и балета им. З. Палиашвили два спектакля 14 и 15 ноября."Астана Балет" 14 ноября представит современный балет казахстанского хореографа, главного балетмейстера театра Мукарам Авахри "Саломея" (Salome), поставленный по мотивам пьесы Оскара Уайльда об известном библейском сюжете в оригинальной интерпретации.Также в этот день зрители смогут увидеть одноактный балет "A Fuego Lento" ("Медленный огонь") в хореографии Рикардо Амаранте.Уже 15 ноября театральный коллектив покажет программу "Наследие Великой Степи" - национальный дивертисмент, включающий в себя различные хореографические миниатюры хореографов Айгуль Тати и Мукарам Авахри.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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балет, анонсы , тбилиси, казахстан, культура, грузия, новости, тбилисский театр оперы и балета