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Театр "Астана Балет" выступит в Тбилиси
Театр "Астана Балет" выступит в Тбилиси
Труппа из Астаны покажет в Тбилиси свои лучшие хореографические постановки 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T20:31+0400
2022-10-25T20:31+0400
2022-10-25T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Труппа театра "Астана Балет" из Казахстана представит на сцене тбилисского театра оперы и балета им. З. Палиашвили два спектакля 14 и 15 ноября."Астана Балет" 14 ноября представит современный балет казахстанского хореографа, главного балетмейстера театра Мукарам Авахри "Саломея" (Salome), поставленный по мотивам пьесы Оскара Уайльда об известном библейском сюжете в оригинальной интерпретации.Также в этот день зрители смогут увидеть одноактный балет "A Fuego Lento" ("Медленный огонь") в хореографии Рикардо Амаранте.Уже 15 ноября театральный коллектив покажет программу "Наследие Великой Степи" - национальный дивертисмент, включающий в себя различные хореографические миниатюры хореографов Айгуль Тати и Мукарам Авахри.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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балет, анонсы , тбилиси, казахстан, культура, грузия, новости, тбилисский театр оперы и балета
балет, анонсы , тбилиси, казахстан, культура, грузия, новости, тбилисский театр оперы и балета
Театр "Астана Балет" выступит в Тбилиси
Труппа из Астаны покажет в Тбилиси свои лучшие хореографические постановки
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Труппа театра "Астана Балет" из Казахстана представит на сцене тбилисского театра оперы и балета им. З. Палиашвили два спектакля 14 и 15 ноября.
"Старейший театр оперы и балета Тбилиси им. З. Палиашвили принимает нашу труппу в ноябре с программой современных балетов и жемчужины репертуара – "Наследие Великой Степи", - пишут организаторы.
"Астана Балет" 14 ноября представит современный балет казахстанского хореографа, главного балетмейстера театра Мукарам Авахри "Саломея" (Salome), поставленный по мотивам пьесы Оскара Уайльда об известном библейском сюжете в оригинальной интерпретации.
Также в этот день зрители смогут увидеть одноактный балет "A Fuego Lento" ("Медленный огонь") в хореографии Рикардо Амаранте.
Уже 15 ноября театральный коллектив покажет программу "Наследие Великой Степи" - национальный дивертисмент, включающий в себя различные хореографические миниатюры хореографов Айгуль Тати и Мукарам Авахри.