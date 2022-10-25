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Турция начала свою часть работы по договоренности с Россией о газовом хабе

Турция начала свою часть работы по договоренности с Россией о газовом хабе

В октябре президент России Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб 25.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-25T15:13+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Российской Федерации и Турецкой Республике удалось достичь принципиального соглашения о создании газового хаба, Анкара начала выполнять свою часть работы, заявил глава Минэнергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез.В октябре президент России Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб. По его словам, так можно заместить утраченный объем прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул глава государства, такое решение экономически целесообразно, при этом уровень безопасности значительно выше.Отмечается, что на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин подчеркнул, что создание хаба позволит спокойно регулировать цену "на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски".Как позднее сообщил турецкий лидер, они с российским коллегой достигли договоренности по вопросу создания хаба, а Европа сможет получать российский газ через Турцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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